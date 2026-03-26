范冰冰同框「魷魚遊戲」導演 引發進軍國際聯想

范冰冰（左）與「魷魚遊戲」導演黃東赫合影，引發聯想。(取材自Instagram)

大陸影星范冰冰 日前出席第19屆亞洲電影大獎，近日她於社群平台分享當晚的一張合影，畫面中她與「魷魚遊戲 」導演黃東赫並肩入鏡，並以「精神與創意的交流」形容這次會面，引發外界諸多聯想。

這張照片曝光的時間點過於敏感格外引人關注，因黃東赫先前才對外透露，正著手籌備新作品「KO俱樂部」（暫譯），也讓范冰冰此時現身與其同框，是否僅止於禮貌性合照，或另有合作契機，成為網友討論焦點，甚至有人猜測這可能是她拓展國際市場的重要一步。

據了解，范冰冰日前曬出和導演黃東赫的合照並發文寫下「A beautiful gathering of minds and creativity（匯聚智慧與創意的美好盛會）」，由於黃東赫近期對外媒透露，正在籌備新作品「KO俱樂部」（暫譯），因此不少網友熱議：「這會不會是冰冰進軍國際的下一步？」

回顧范冰冰過去幾年的發展，2018年因稅務風波一度淡出大眾視野，期間鮮少公開露面。隨後逐步回歸，並在去年憑藉馬來西亞導演張吉安執導的「地母」再度奪下金馬影后，重新累積聲量。

如今她與具備國際影響力的導演同場亮相，再度引發市場關注。一方是曾打造全球熱潮作品的導演，一方是話題不斷的影后，雙方是否會有進一步合作，仍有待觀察，但已成功掀起外界期待。