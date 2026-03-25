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喪女神隱3年 鄭少秋終於在生日發聲：不用擔心我

記者陳穎／綜合報導
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鄭少秋以「楚留香」走紅，他有過三段婚姻。(取材自微博)
鄭少秋以「楚留香」走紅，他有過三段婚姻。(取材自微博)

79歲香港資深男星鄭少秋近年鮮少露面，先前更因喪女之痛幾乎淡出公眾視野，連好朋友也連繫不上，讓粉絲相當擔心。如今神隱近3年後，鄭少秋終於透過生日感言親自發聲，讓大批粉絲直呼「終於安心了」。

鄭少秋過去憑藉「楚留香」、「倚天屠龍記」、「書劍恩仇錄」等經典作品紅遍華人圈，但2023年痛失愛女鄭安儀後，整個人幾乎銷聲匿跡，連好友都難以聯繫，一度傳出身形暴瘦，引發外界高度關注。

本月24日適逢農曆生日，他透過微博帳號發表「2026秋哥生日感言」，首度回應近況。他表示已收到外界滿滿祝福，並透露目前生活步調放慢，「這段退休時間我會做運動，也做些自己喜歡的事」，語氣平靜溫和。

對於外界關心的「神隱原因」，鄭少秋也親自解釋，坦言自己一向不喜歡應酬交際，因此較少公開露面，並強調：「不要擔心！」簡短一句話安撫不少粉絲。此外，他也罕見提及近期局勢，感嘆「這半年來世界和香港都發生不幸事件」，並在文末送上祝福，希望大家生活愉快、身體健康，也祈願世界和平。

鄭少秋的生日感言被視是他神隱3年來首度對外發聲。大批粉絲湧入留言區為他打氣，「秋官一定要好好的享受退休生活，秋迷們永遠愛你」、「看到秋哥給大家的回覆很暖心」、「心安了，知道秋哥一切都好」、「如有機會希望再看到您的笑容哪怕一張近照也好」。

據悉，他與第一任妻子盧慧茹所生的大女兒鄭安儀於2023年在美國輕生，這一沉痛打擊讓鄭少秋傷心欲絕，現任妻子官晶華受訪時也坦言，這件事對他造成極大心理遺憾。

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過三段婚姻。（本報資料照片）
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過三段婚姻。（本報資料照片）

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