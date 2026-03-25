「轉過身後開始哭」蔡思韵曝婚禮細節 新郎劉俊謙淚崩超慘

蔡思韵談到去年結婚的情景。(記者沈昱嘉／攝影)

香港演員蔡思韵和劉俊謙7年前因電影「幻愛」定情，去年10月在日本結婚，分享復古婚紗照。日前她為宣傳TVBS港劇「絕命法官」接受訪問，透露婚禮當天First Look（婚禮初見）和念誓詞環節，新郎劉俊謙接連暴哭，她也講到泛淚：「沒料到他會哭得比我還慘。」

First Look是西式婚禮的浪漫習俗，在那之前新人看不到彼此模樣，時間一到，會讓新郎站在原地，等新娘走到他背後，拍拍肩膀，他轉過頭就能看見她穿婚紗的樣子。蔡思韵說：「不知道為什麼，我們在那一剎那很觸動感覺，在那個轉身後，我們已經開始哭了。」

事後她也追問劉俊謙：「為什麼哭成那樣？」劉俊謙覺得那是一種難以形容的強大能量，但光訪問中談及此事，蔡思韵就想哭了。至於誓詞，小兩口自然各自準備，不讓對方知道，豈料劉俊謙也是大哭，讓蔡思韵始料未及，「可能感動到自己了吧」。

婚禮過後，夫妻各分東西，世界各地拍戲，結婚至今快半年，但加起來相見僅1個月，只能靠視訊一解相思。至於生小孩計畫，蔡思韵很堅定回答「目前完全沒有」，而怕痛的她也不考慮凍卵。只是兩人目前聚少離多，萬一小別勝新婚、意外「做人」成功？她笑了：「也許就是一個緣分吧。」

在「絕命法官」中，蔡思韵飾演律師，專業台詞又多，偏偏她同時拍攝電影「泥娃娃」，常常拍到凌晨收工，回家洗個澡，就直接搭飛機去拍「絕命法官」，每天都見不到太陽，身心壓力超大，人也愈見消瘦。