我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駁背信指控 蕭旭岑：馬英九「很多事情他忘了」

好市多這款牛排醃料美味又百搭 烤蔬菜、煮湯都適合

「轉過身後開始哭」蔡思韵曝婚禮細節 新郎劉俊謙淚崩超慘

記者趙大智／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔡思韵談到去年結婚的情景。(記者沈昱嘉／攝影)
蔡思韵談到去年結婚的情景。(記者沈昱嘉／攝影)

香港演員蔡思韵和劉俊謙7年前因電影「幻愛」定情，去年10月在日本結婚，分享復古婚紗照。日前她為宣傳TVBS港劇「絕命法官」接受訪問，透露婚禮當天First Look（婚禮初見）和念誓詞環節，新郎劉俊謙接連暴哭，她也講到泛淚：「沒料到他會哭得比我還慘。」

First Look是西式婚禮的浪漫習俗，在那之前新人看不到彼此模樣，時間一到，會讓新郎站在原地，等新娘走到他背後，拍拍肩膀，他轉過頭就能看見她穿婚紗的樣子。蔡思韵說：「不知道為什麼，我們在那一剎那很觸動感覺，在那個轉身後，我們已經開始哭了。」

事後她也追問劉俊謙：「為什麼哭成那樣？」劉俊謙覺得那是一種難以形容的強大能量，但光訪問中談及此事，蔡思韵就想哭了。至於誓詞，小兩口自然各自準備，不讓對方知道，豈料劉俊謙也是大哭，讓蔡思韵始料未及，「可能感動到自己了吧」。

婚禮過後，夫妻各分東西，世界各地拍戲，結婚至今快半年，但加起來相見僅1個月，只能靠視訊一解相思。至於生小孩計畫，蔡思韵很堅定回答「目前完全沒有」，而怕痛的她也不考慮凍卵。只是兩人目前聚少離多，萬一小別勝新婚、意外「做人」成功？她笑了：「也許就是一個緣分吧。」

在「絕命法官」中，蔡思韵飾演律師，專業台詞又多，偏偏她同時拍攝電影「泥娃娃」，常常拍到凌晨收工，回家洗個澡，就直接搭飛機去拍「絕命法官」，每天都見不到太陽，身心壓力超大，人也愈見消瘦。

上一則

中山美穗離世已1年多 官網溫柔告別3/31永久關閉

下一則

寬鬆上衣配破洞牛仔褲 張柏芝穿搭被笑「偷穿兒子衣服」

延伸閱讀

同框田中千繪見習婚禮 47歲范逸臣還不想當爸

同框田中千繪見習婚禮 47歲范逸臣還不想當爸
專訪／林依晨手術後情緒「劇烈起伏」親曝心理狀態

專訪／林依晨手術後情緒「劇烈起伏」親曝心理狀態
收工後街頭痛哭 小S情緒潰堤：突然非常想念我姊

收工後街頭痛哭 小S情緒潰堤：突然非常想念我姊

收工後街頭崩潰痛哭 小S認了：突然非常想念我姊

收工後街頭崩潰痛哭 小S認了：突然非常想念我姊

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
姚晨曾被封為「微博女王」。(摘自姚晨微博)

姚晨2度離婚 昔爆「婚內出軌4次」超激烈情史被翻出

2026-03-16 22:04
張曼玉(右)分享和李冰冰在2008年一起出席活動的畫片。(摘自張曼玉小紅書)

張曼玉突曬18年前舊影 畫面模糊「另個時代」

2026-03-21 22:46
51歲前港姐吳文忻擁有亮麗外型。（取材自Instagram）

前港姐吳文忻驚爆乳癌擴散腦部 變賣名牌包求生近況曝

2026-03-19 00:30

超人氣

更多 >
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...