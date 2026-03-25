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「臥虎藏龍」對打楊紫瓊有多難？章子怡沒底子全靠跳舞撐過

娛樂新聞組／綜合報導
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章子怡演「臥虎藏龍」時還只是個新人。(取材自微博)
章子怡演「臥虎藏龍」時還只是個新人。(取材自微博)

香港年度影壇盛事「第19屆亞洲電影大獎」日前舉行，而頒獎禮舉行前，大會特地安排本屆「卓越亞洲電影人大獎」得獎者章子怡舉行大師班，跟大家分享從影20多年，幾部代表作拍攝時的心得。

香港01報導，大師班上，主持人挑選了幾部經典作品作深入探討，當中包括2000年，李安執導的「臥虎藏龍」。章子怡提到當年拍攝這部動作片時，還只是新人，所以相當緊張，「壓力大到晚上會做噩夢」。最難忘的是和楊紫瓊對打那場戲，在沒有武術根底下，只有靠自小跳舞的底子去應付。

至於怎樣去解讀玉嬌龍這個角色，章子怡覺得她就是一個不聽話的孩子，「以現在的說法就是官二代。她的壓力來自比較、來自家庭、來自江湖規矩，都是角色年紀會做的事。我自己這個年紀時，未有這樣做，我的叛逆都交給角色。」

另一部分享的電影是跟郭富城首次合作的「最愛」。談到這部作品，章子怡最難忘的是跟郭富城合作，她說，「當知道可以跟郭富城老師合作，我當時驚訝到嘴巴張大，無法說話」。

除了稱讚郭富城帥氣，章子怡也大讚她的敬業，就算是分開拍攝情緒畫面時，郭富城也沒有去休息，而是站在她面前幫她「搭戲」，讓她更易醞釀情緒入戲，「非常專業」。

等到接演「一代宗師」時，章子怡已是國際影星，對角色頗有自己想法，懂得怎去揣摩。「創作宮二這角色時，最初並沒有固定的走向，演每一場戲時，投入的都是當下的情緒」。章子怡最滿意的一場戲是，宮二父親去世後，她回到老家跟前輩們說要報仇，但遭遇反對聲浪，「我覺得這場戲，演出了宮二的氣勢」。

章子怡分享從影20多年，幾部代表作拍攝時的心得。(取材自微博)
章子怡分享從影20多年，幾部代表作拍攝時的心得。(取材自微博)

楊紫瓊 香港 章子怡

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