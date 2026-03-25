我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駁背信指控 蕭旭岑：馬英九「很多事情他忘了」

好市多這款牛排醃料美味又百搭 烤蔬菜、煮湯都適合

寬鬆上衣配破洞牛仔褲 張柏芝穿搭被笑「偷穿兒子衣服」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張柏芝帶孩子到海南三亞遊玩被偶遇。（視頻截圖）
張柏芝帶孩子到海南三亞遊玩被偶遇。（視頻截圖）

有網友近日在海南三亞的精品店和酒店偶遇45歲大陸女星張柏芝，順手拍了幾張照片發上網，照片裡，她穿著紅白寬鬆上衣配破洞牛仔褲，腳踩短靴，背著LV包，墨鏡一戴，頭髮紮起來，看來挺隨性。但仍引來一些網友批評，嘲諷她：「這穿的什麼啊？」、「一言難盡」、「停留在十多年前的審美」，有網友還毒舌留言「是不是穿的兒子的衣服？」。

據網易「娛樂磕學家」報導，另一組照片同樣也被網友吐槽。照片中，張柏芝穿了件短身Polo衫，揮手的瞬間腰肢露了出來，腰間被網友形容「有點鬆馳」，有人直接開麥：「女神崩壞」。

但也有不少粉絲替張柏芝說話：「45歲、3個孩子的媽，這狀態已經很能打了」，「五官還是精緻啊」，「生圖長這樣，還要什麼自行車」。還有人覺得她這種隨性的穿搭反而很真實，比那些過度醫美的「凍齡臉」看著舒服。

據報導，當時張柏芝帶孩子到三亞玩，她也在小紅書也發了去水族館的視頻，身邊圍著兩男兩女4個小朋友，看到白海豚游過時還扮鬼臉嘟嘴，笑得像個大孩子。配文就4個字：「幸福時刻」。

張柏芝帶孩子到海南三亞遊玩被偶遇。（視頻截圖）
張柏芝帶孩子到海南三亞遊玩被偶遇。（視頻截圖）

小紅書 張柏芝

上一則

「轉過身後開始哭」蔡思韵曝婚禮細節 新郎劉俊謙淚崩超慘

下一則

戲說從頭╱婚禮同框田中千繪 范逸臣：還不想當爸

延伸閱讀

湯唯懷二胎？ 網友扮柯南 解讀她與倪妮的悄悄話

湯唯懷二胎？ 網友扮柯南 解讀她與倪妮的悄悄話
娘娘實力唱跳…孫儷19歲視頻刷屏 亮片、破褲超自信

娘娘實力唱跳…孫儷19歲視頻刷屏 亮片、破褲超自信
「太素了吧」 郭碧婷探班陳麗君 42歲膚況掀網暴動

「太素了吧」 郭碧婷探班陳麗君 42歲膚況掀網暴動
🎞️剛睡醒就這樣？45歲張柏芝素顏入鏡 網狂盯：完全沒法令紋

🎞️剛睡醒就這樣？45歲張柏芝素顏入鏡 網狂盯：完全沒法令紋

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
姚晨曾被封為「微博女王」。(摘自姚晨微博)

姚晨2度離婚 昔爆「婚內出軌4次」超激烈情史被翻出

2026-03-16 22:04
張曼玉(右)分享和李冰冰在2008年一起出席活動的畫片。(摘自張曼玉小紅書)

張曼玉突曬18年前舊影 畫面模糊「另個時代」

2026-03-21 22:46
51歲前港姐吳文忻擁有亮麗外型。（取材自Instagram）

前港姐吳文忻驚爆乳癌擴散腦部 變賣名牌包求生近況曝

2026-03-19 00:30

超人氣

更多 >
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...