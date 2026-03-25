客串悲情太子被看見… 葉祖新「逐玉」再演太子 「這次戲分長一點」

葉祖新出演「逐玉」裡的承德太子。(取材自微博)

從「步步驚心」裡天真莽撞的十阿哥，到「九重紫」中驚鴻一瞥的太子，再到「除惡」中野心勃勃的毒販丁來，葉祖新近幾年出演的角色，每一個都在打破觀眾對他前一部作品中的固有印象。他也用這些角色證明了一件事：演員的可能性，遠不止於一種。

新京報報導，春節前後，葉祖新出演的新劇「年少有為」、「除惡」接踵播出，緊接著在「九重紫」導演曾慶杰的新作「逐玉」中，他又再一次以太子身分登場。他「以小博大」的配角塑造能力接連被認可，觀眾也紛紛給他貼上「有效客串專業戶」、「權謀氛圍組組長」甚至「叔圈天菜」標籤，葉祖新照單全收，卻並不當真。在他看來，每個角色不論戲分多少，都需要認真對待；至於何時被觀眾記住，是時機和緣分的事，演員應該做的只有演好每一場戲。

如果說「除惡」和「年少有為」是葉祖新在角色類型上的打破與重建，那與導演曾慶杰的再次合作，則是另一種奇妙的緣分。緣分始於「九重紫」，葉祖新在該劇中飾演太子，只有三分鐘的自刎戲就下線了。但那三分鐘，讓觀眾記住了他。後來網友說這是「有效客串」，他聽了高興，但也覺得演員對待每個角色都該如此。

「九重紫」熱播時，曾慶杰正在拍「逐玉」，劇組找到葉祖新：「導演這邊也有一個太子，你有沒有興趣繼續來演？」葉祖新欣然前往，出演「逐玉」裡的承德太子。他跟導演半玩笑半認真地建議：「要不然這樣，以後你戲裡的所有太子我都演了。」導演說：「可以，沒問題。」

這份口頭的「太子之約」延續到曾慶杰正在拍的另一部劇「金枝」。「經過兩年的太子之旅，第三次演導演的戲，我已經成為皇帝了。」

「逐玉」裡他演的承德太子在結尾部分才出場。「上次三分鐘，這次長一點，感覺有五分鐘。」葉祖新透露，那場戲拍的時候他為人物加了很多層次，「篇幅有限，沒有時間表達他更多的故事，只能把有限的東西都融入這一小段的表演裡面。」

在葉祖新眼中，曾慶杰是一個特別有審美，也很尊重演員的導演。他會在拍之前告訴演員他希望這場戲是什麽樣的，但如果演員提出自己的想法，他會讓演員先試試演繹，如果合適就用這一版，不合適就再調。從「九重紫」「逐玉」到「金枝」，葉祖新分別出鏡在開頭、結尾和中間，角色從太子變成了皇帝。「我用三部戲湊一起給導演演了一部戲。」他笑著說這話的時候，像是在講一個朋友間的趣事。