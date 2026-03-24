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51歲楊采妮凍齡像少女 度假美照「好好充電」老公視角太甜

記者陳穎／即時報導
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楊采妮分享到澳洲度假的感想。(摘自楊采妮小紅書)
楊采妮分享到澳洲度假的感想。(摘自楊采妮小紅書)

51歲藝人楊采妮近日在社群平台分享赴澳洲珀斯（Perth）度假的點滴，透露趁著孩子學校3月假期，再度飛往這座她相當喜愛的城市，享受難得的親子時光與慢活步調。她分享的照片也有老公、雙胞胎兒子的背影，一家人很甜蜜。

楊采妮表示，從新加坡出發，約4個多小時即可抵達珀斯，每次一下飛機，迎面而來的清新空氣與溫暖陽光，總讓她瞬間放鬆心情，宛如被大自然療癒，「就像有位接待員在迎接你」，讓原本緊繃的情緒也隨之舒展。

她也分享此行幾個必訪地點，包括國王公園與植物園（Kings Park and Botanic Garden），從園區可俯瞰整個市中心及天鵝河（Swan River）、坎寧河（Canning River）景色，遼闊視野令人心曠神怡。此外，她特別喜愛當地高大茂密的樹木，在靜謐氛圍中讓心靈獲得平靜。

除了自然景觀，楊采妮也提到，距離市中心約30分鐘車程的費里曼圖（Fremantle），是她每次造訪必去之地，尤其是一間擁有120年歷史的知名餐廳Cicerello’s Fish and Chips，她最愛其中的海鮮濃湯（seafood chowder），成為旅途中不可或缺的味覺記憶。

談到親子旅遊，楊采妮直言珀斯相當親子友善，市區隨處可見免費遊樂場，非常適合帶孩子放電。她笑說，儘管當地還有許多值得探索的景點，但這趟旅程選擇放慢步調，以悠閒為主，「好好休息、充電」，為假期畫下完美句點。

親子 楊采妮

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