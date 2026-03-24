我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郎朗現身巴黎和外國博主鬥琴 還騰出1隻手玩魔方

又是內線？「預測」美攻伊朗海賺8.5萬的帳號 押注下周達停火

冷到擺臭臉？ 徐若晗出面道歉 認「情緒管理不佳」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
穿著單薄的徐若晗（左）被冷到臭臉皺眉。（取材自微博）
穿著單薄的徐若晗（左）被冷到臭臉皺眉。（取材自微博）

憑藉「完美先生和差不多小姐」、「愛你」知名度大開的大陸女星徐若晗，近期忙著拍攝新劇「玉簟秋」。不過，網上最近傳出一段拍攝花絮，她因為太冷，臭臉皺眉催促工作人員「快點」，被網友批評「態度傲慢」、「職業素養與片酬不成正比」，相關話題引起熱議。

據悉，當天氣溫僅有攝氏兩度，從影片中可見，徐若晗在低溫中，頂著單薄戲服凍到雙手握拳、眉頭深鎖。這時，工作人員走過來為一旁的男演員整理衣領，徐若晗疑似因不耐寒冷而催促工作人員「快點，冷」，她的態度令網友猛酸：「群演都沒叫，大明星在橫店矯情什麼？」

面對負評輿論擴大，有工作人員跳出來護航，強調影片遭到斷章取義。當時拍攝流程極度緊湊，徐若晗在脫掉外衣候場時，因程序延誤導致在寒風中站立過久，生理性的顫抖與情緒反應純屬人之常情。還有粉絲舉出徐若晗過去曾連續工作72小時、泡臭水溝拍戲，以及殺青時自掏腰包慰勞全劇組等事力挺她，並反問，「非拍攝期間難道要一直維持營業笑臉嗎？」

遭受質疑後，徐若晗透過影片回應，承認當天確實因極端低溫導致狀態不佳，「不小心把情緒寫在臉上，是我做得不夠好，以後會更注意情緒管理」，盼平息這場風波。

其實，徐若晗曾在綜藝實境秀「無限超越班」中曾被導師指出神情有待加強，如今因表情爆出態度爭議，有網友翻出她過往被導師批評一事，質疑其專業度始終沒進步，還有人對她非科班出身卻「劇約接到手軟」，質疑其背後資源與演技實力「不對等」。

徐若晗近年來演過不少熱播劇。（取材自微博）
徐若晗近年來演過不少熱播劇。（取材自微博）

上一則

才隱婚生娃？ 王鷗自爆恢單了 與何九華緋聞拉扯5年

下一則

「跑兩步就喘」 章子怡被酸身材走樣…為戲增重10公斤

延伸閱讀

張雨綺被爆懷孕？穿塑身衣直播闢謠

張雨綺被爆懷孕？穿塑身衣直播闢謠
被爆懷孕？ 張雨綺穿塑身衣直播 還大幅度扭腰闢謠

被爆懷孕？ 張雨綺穿塑身衣直播 還大幅度扭腰闢謠
🎞️初代頂流瞿穎「活人感」翻紅 經紀人求別再介紹工作「姐姐不想加班」

🎞️初代頂流瞿穎「活人感」翻紅 經紀人求別再介紹工作「姐姐不想加班」
「逐玉」被揭穿幫鏡頭、沒邏輯情節…網酸：帶眼睛別帶腦子看

「逐玉」被揭穿幫鏡頭、沒邏輯情節…網酸：帶眼睛別帶腦子看

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
安海瑟薇(右)和時尚惡魔原型安娜溫圖一起頒發「最佳服裝設計」。（美聯社）

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

2026-03-15 21:02
姚晨曾被封為「微博女王」。(摘自姚晨微博)

姚晨2度離婚 昔爆「婚內出軌4次」超激烈情史被翻出

2026-03-16 22:04
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
「Kpop獵魔女團」Ejae(左)和未婚夫Sam Kim忘情擁吻。（美聯社）

奧斯卡最甜CP「Kpop獵魔女團」Ejae激吻未婚夫 今年11月完婚

2026-03-17 00:13
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00

超人氣

更多 >
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒