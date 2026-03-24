冷到擺臭臉？ 徐若晗出面道歉 認「情緒管理不佳」

穿著單薄的徐若晗（左）被冷到臭臉皺眉。（取材自微博）

憑藉「完美先生和差不多小姐」、「愛你」知名度大開的大陸女星徐若晗，近期忙著拍攝新劇「玉簟秋」。不過，網上最近傳出一段拍攝花絮，她因為太冷，臭臉皺眉催促工作人員「快點」，被網友批評「態度傲慢」、「職業素養與片酬不成正比」，相關話題引起熱議。

據悉，當天氣溫僅有攝氏兩度，從影片中可見，徐若晗在低溫中，頂著單薄戲服凍到雙手握拳、眉頭深鎖。這時，工作人員走過來為一旁的男演員整理衣領，徐若晗疑似因不耐寒冷而催促工作人員「快點，冷」，她的態度令網友猛酸：「群演都沒叫，大明星在橫店矯情什麼？」

面對負評輿論擴大，有工作人員跳出來護航，強調影片遭到斷章取義。當時拍攝流程極度緊湊，徐若晗在脫掉外衣候場時，因程序延誤導致在寒風中站立過久，生理性的顫抖與情緒反應純屬人之常情。還有粉絲舉出徐若晗過去曾連續工作72小時、泡臭水溝拍戲，以及殺青時自掏腰包慰勞全劇組等事力挺她，並反問，「非拍攝期間難道要一直維持營業笑臉嗎？」

遭受質疑後，徐若晗透過影片回應，承認當天確實因極端低溫導致狀態不佳，「不小心把情緒寫在臉上，是我做得不夠好，以後會更注意情緒管理」，盼平息這場風波。

其實，徐若晗曾在綜藝實境秀「無限超越班」中曾被導師指出神情有待加強，如今因表情爆出態度爭議，有網友翻出她過往被導師批評一事，質疑其專業度始終沒進步，還有人對她非科班出身卻「劇約接到手軟」，質疑其背後資源與演技實力「不對等」。