鹿晗、關曉彤400天零互動… 網揭鹿晗酗酒 關母逼分手

鹿晗和關曉彤分手消息傳得沸沸揚揚。（取材自微博）

大陸男星鹿晗 2017年官宣與關曉彤戀情後，兩人愛得高調，時不時就PO照放閃，不料，這段戀情疑似犯「七年之癢」，自2024年開始雙方便頻傳分手，加上網紅司曉迪毀滅式爆料，暗指與男方關係匪淺，如今鹿晗再被爆因酗酒遭關曉彤母親逼分手，更傳出女方已有新戀情。

鹿晗與關曉彤當年「頂流偶像與國民閨女」CP組合，曾轟動全網，被譽為「最美初戀」，曾是演藝圈公認的頂流情侶，但自公開戀情至今9年，每年生日互送祝福，現卻被發現雙方已超過400天未互動，再度爆出分手傳言，還有博主「圈少說」爆料兩人分手主因是關曉彤母親「棒打鴛鴦」。

該博主透露，鹿晗疑似酗酒，酒品也不好，喝多後就發酒瘋，場面挺嚇人的，直播時也出現情緒失控狀態，令關母相當反感，要求女兒分手並將鹿晗送的名表退回。

該博主更爆料關曉彤已發展新戀情，和鹿晗之間看似復合的可能性極低，雖然分手傳言傳得沸沸揚揚，各種版本理由滿天飛，但當事人至今未有任何發言，許多網友對此也表達意見，認為感情事本就是兩人私事，對於雙方選擇不公開表示理解，也有網友對於爆料的真實性產生質疑，「萬一他們只是想好好工作，私下一直很好呢」引發兩極化熱議。

其實，就在不久前，「雙頂流復合」話題曾登熱搜，爆料稱「女方主動挽回、轉地下戀」，一度讓網友狂猜是鹿晗與關曉彤。但原始線索強調「雙方為三字姓名」，與鹿晗兩字名字矛盾。網友質疑其為舊聞炒作或新劇預熱。