開播後話題不斷…「逐玉」完美顏值團 小細節藏5祕密

張凌赫(左)、田曦薇劇中一起上戰場並肩作戰。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

張凌赫、田曦薇主演的古裝劇「逐玉」開播後話題不斷，其中「殺豬女與落難侯爺」的CP設定成討論焦點。隨著劇情進入中後段，名場面接連出圈，相關片段紛紛登上熱搜，加上俞淺淺、齊旻（孔雪兒、鄧凱飾）的「不齊而俞」CP，副線角色各具魅力、配角陣容亮眼，被網友盛讚為「完美顏值團」，成為近期聲量最為突出的熱播劇。

劇中張凌赫、田曦薇先婚後愛，角色設定的反差魅力令人心動，小細節隱藏故事線索5大祕密：例如張凌赫扮演的「謝征」，不喜桂花味甜點，實則是藏著雙親離世因素，後來每逢良藥苦口，田曦薇飾演的「樊長玉」才塞給他吃「陳皮糖」。

190公分的張凌赫，在前10集劇情中因受重傷，不是躺床、倒雪地，就是拄著拐杖，完全「美強慘」設定，遭網友戲稱他「躺著賺」。開局第一場戲，就是他躺在雪地中，由168公分高的田曦薇背回家中，途中還能不費力地小跑步，堪稱「大力少女」，張凌赫在訪問中也驚愕表示，頭一次有女演員背得動自己，網友則稱讚田曦薇是「旱地拔蔥式」的力量。

田曦薇在劇中也有曲折的身世之謎，看似尋常百姓的雙親來頭都不小，故事從市井煙火牽扯上朝堂權謀。此外，「溢香樓」掌櫃俞淺淺是「穿越」而來，網友在劇中發現不少蛛絲馬跡，例如有人落水，她救起人後直接CPR急救；教兒子不要吃太多糖「否則會蛀牙」，還有打造現代化的品牌Logo等細節。

只是「逐玉」尚未播完，近日卻爆出最後10集外洩，大結局提前曝光，對平台營運和宣傳節奏造成極大的衝擊。「逐玉」版權方則發出反盜版聲明，將揪出「內鬼」、嚴查盜版來源，保留追究其刑事責任及賠償損失的權利。