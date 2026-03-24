我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郎朗現身巴黎和外國博主鬥琴 還騰出1隻手玩魔方

又是內線？「預測」美攻伊朗海賺8.5萬的帳號 押注下周達停火

開播後話題不斷…「逐玉」完美顏值團 小細節藏5祕密

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張凌赫(左)、田曦薇劇中一起上戰場並肩作戰。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）
張凌赫(左)、田曦薇劇中一起上戰場並肩作戰。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

張凌赫、田曦薇主演的古裝劇「逐玉」開播後話題不斷，其中「殺豬女與落難侯爺」的CP設定成討論焦點。隨著劇情進入中後段，名場面接連出圈，相關片段紛紛登上熱搜，加上俞淺淺、齊旻（孔雪兒、鄧凱飾）的「不齊而俞」CP，副線角色各具魅力、配角陣容亮眼，被網友盛讚為「完美顏值團」，成為近期聲量最為突出的熱播劇。

劇中張凌赫、田曦薇先婚後愛，角色設定的反差魅力令人心動，小細節隱藏故事線索5大祕密：例如張凌赫扮演的「謝征」，不喜桂花味甜點，實則是藏著雙親離世因素，後來每逢良藥苦口，田曦薇飾演的「樊長玉」才塞給他吃「陳皮糖」。

190公分的張凌赫，在前10集劇情中因受重傷，不是躺床、倒雪地，就是拄著拐杖，完全「美強慘」設定，遭網友戲稱他「躺著賺」。開局第一場戲，就是他躺在雪地中，由168公分高的田曦薇背回家中，途中還能不費力地小跑步，堪稱「大力少女」，張凌赫在訪問中也驚愕表示，頭一次有女演員背得動自己，網友則稱讚田曦薇是「旱地拔蔥式」的力量。

田曦薇在劇中也有曲折的身世之謎，看似尋常百姓的雙親來頭都不小，故事從市井煙火牽扯上朝堂權謀。此外，「溢香樓」掌櫃俞淺淺是「穿越」而來，網友在劇中發現不少蛛絲馬跡，例如有人落水，她救起人後直接CPR急救；教兒子不要吃太多糖「否則會蛀牙」，還有打造現代化的品牌Logo等細節。

只是「逐玉」尚未播完，近日卻爆出最後10集外洩，大結局提前曝光，對平台營運和宣傳節奏造成極大的衝擊。「逐玉」版權方則發出反盜版聲明，將揪出「內鬼」、嚴查盜版來源，保留追究其刑事責任及賠償損失的權利。

上一則

小女兒自拍洩人隱私？ 鍾麗緹道歉還原真相

下一則

才隱婚生娃？ 王鷗自爆恢單了 與何九華緋聞拉扯5年

延伸閱讀

張凌赫登ELLE封面 15分鐘銷售額千萬 95後男神第一人

張凌赫登ELLE封面 15分鐘銷售額千萬 95後男神第一人
張凌赫首登ELLE封面 帥翻全網 開售15分鐘賣破千萬元

張凌赫首登ELLE封面 帥翻全網 開售15分鐘賣破千萬元
「逐玉」被揭穿幫鏡頭、沒邏輯情節…網酸：帶眼睛別帶腦子看

「逐玉」被揭穿幫鏡頭、沒邏輯情節…網酸：帶眼睛別帶腦子看
練過舉重? 輕鬆背70公斤張凌赫 田曦薇「這麼說」

練過舉重? 輕鬆背70公斤張凌赫 田曦薇「這麼說」

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
安海瑟薇(右)和時尚惡魔原型安娜溫圖一起頒發「最佳服裝設計」。（美聯社）

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

2026-03-15 21:02
姚晨曾被封為「微博女王」。(摘自姚晨微博)

姚晨2度離婚 昔爆「婚內出軌4次」超激烈情史被翻出

2026-03-16 22:04
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
「Kpop獵魔女團」Ejae(左)和未婚夫Sam Kim忘情擁吻。（美聯社）

奧斯卡最甜CP「Kpop獵魔女團」Ejae激吻未婚夫 今年11月完婚

2026-03-17 00:13
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00

超人氣

更多 >
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒