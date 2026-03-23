「火雲邪神」梁小龍遲未下葬 徒弟嗆遺孀「擺爛」

梁小龍飾演的「火雲邪神」成為絕響。（取材自微博）

香港武打影星、曾在電影「功夫」中飾演「火雲邪神」的梁小龍，今年1月中於中國深圳辭世，享壽75歲。然而他過世後卻風波不斷，遺孀宋驤與其徒弟之間爆發爭議，更傳出梁小龍辭世兩個月仍未下葬，引發外界關注。

梁小龍離世後，其擁有逾280萬粉絲的抖音帳號由徒弟接手經營。對此，宋驤指控徒弟利用帳號牟利；徒弟則反駁稱，自己是獲得梁小龍生前的獨家授權，並透露未來有意與梁小龍女兒梁子文合作發展相關事務。

近日，徒弟多次透過該帳號發聲，質疑梁小龍至今未能入土為安，「梁小龍去世兩個月了，為何還沒下葬？死者為大，入土為安！」更直指有人決定將骨灰寄放於深圳殯儀館長達10年，引發輿論譁然。他同時爆料，梁小龍曾向宋驤提出12次離婚，雖未正式離婚但已多年無聯繫，並指控宋驤在梁小龍生前未盡照顧之責，卻在其過世後以舊照營造恩愛形象，言辭相當激烈。

宋驤則出面否認相關指控，強調「久置不葬純屬造謠誣陷」，並表示已蒐集證據，將對相關不實言論追究法律責任。不過，她並未進一步說明梁小龍的實際下葬安排與時間，使事件持續延燒。