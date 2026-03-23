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梁朝偉對戲一棵樹 深厚演技獲讚超越「花樣年華」

記者陳穎／綜合報導
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梁朝偉尬戲雌性銀杏樹，「你是不會當樹嗎」好評稱霸威尼斯影展。（圖／海鵬提供）
梁朝偉尬戲雌性銀杏樹，「你是不會當樹嗎」好評稱霸威尼斯影展。（圖／海鵬提供）

坎城影帝梁朝偉將於下月現身金馬奇幻影展「大師講堂」，並與柏林金熊獎導演伊爾蒂蔻恩伊達（Ildikó Enyedi）一同出席新片「你是不會當樹嗎」（Silent Friend）映後座談，為電影4月17日在台上映提前暖身，消息一出即引發影迷高度關注。

「你是不會當樹嗎」是伊爾蒂蔻恩伊達特地為梁朝偉量身打造之作，也是他首度與歐洲團隊合作的電影。影片以一棵百年銀杏樹為敘事核心，橫跨1908年、1972年與2020年三個時代，透過交錯敘事，描繪人類與自然之間的情感連結與生命流動。

該片入選第82屆威尼斯影展主競賽，並一舉奪下國際影評人費比西獎、馬斯楚安尼獎等六項大獎，更以場刊3.8分（滿分4分）高分登上榜首，表現亮眼。國際影評普遍盛讚梁朝偉的演出突破過往形象，甚至認為是他自「花樣年華」以來最具顛覆性的表演，直言「不僅是一場表演，更成為一種存在」。

片中，梁朝偉飾演神經科學家王博士，2020年受邀前往德國大學客座教學，卻因疫情爆發而被迫滯留在封閉校園之中。在空蕩寂靜的環境裡，他與一棵百年雌性銀杏樹展開一段奇妙的「對話」，在孤獨與沉靜之中，重新感知時間與生命的節奏。影片透過「科學家」與「樹木」兩種沉默的對照，營造出極具詩意的敘事氛圍。

其中一場令人印象深刻的戲，是王博士初抵仍熱鬧的校園，手持咖啡靜靜觀察窗外來自不同性別與文化背景的學生，與1908年及1972年相對保守的歷史場景形成強烈對比，流露出時代變遷下的細膩情感。

「你是不會當樹嗎」以詩意影像與靜謐節奏，呈現人類在孤獨中與自然對話的可能性。片中梁朝偉與銀杏樹的多場「對手戲」尤為驚豔，甚至獲美國媒體「綜藝報」讚譽「能與百年銀杏樹優雅抗衡」，展現其深厚演技底蘊。

梁朝偉在「你是不會當樹嗎」飾演神經科學家王博士。（圖／海鵬提供）
梁朝偉在「你是不會當樹嗎」飾演神經科學家王博士。（圖／海鵬提供）

梁朝偉

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