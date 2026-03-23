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沒有不開心…做臉翻車表情管理難 張靚穎自嘲「不笑女」

娛樂新聞組／綜合報導
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張靚穎演唱會自爆打了醫美針，成了「不笑女」。（取材自微博）
張靚穎演唱會自爆打了醫美針，成了「不笑女」。（取材自微博）

41歲「海豚音天后」張靚穎近日在廣州舉辦演唱會，一開口就扔了個重磅炸彈。她直言自己因假期「做臉」過度導致表情管理困難、笑不太出來，自嘲「不常幹的事情就是容易翻車，沒有什麼經驗」，更調侃自己是「不笑女」。張靚穎幽默自爆讓台下觀眾笑瘋，在網路上更掀起熱議，稱讚她「落落大方真性情」、「教科書級的高情商」。

綜合瀟湘晨報、搜狐娛樂等媒體報導，張靚穎在演唱會互動環節時一開口就炸翻全場，她直言，過去一個月之所以缺席公開活動，主要原因就是去做臉了。當台下觀眾震驚於她的坦白時，張靚穎加碼爆料，稱自己因為好不容易有20多天的假期，「結果稍微over了一點點」，臉部肌肉暫時沒辦法自然做表情，只能「立志做好表情管理」。

張靚穎在台上面無表情地強調，自己沒有不開心，還說今天妝化得濃一點，就是為了掩飾恢復期的僵硬感。她向廣州朋友道歉，稱自己今天是個「不笑女」，還說現場觀眾趕上了她畢生以來第一次翻車。最後還不忘補一刀，稱「專輯也do了，臉也do了，都是新的」。

張靚穎這番自嘲不僅讓全場觀眾笑翻，也讓網友大讚她的真性情，覺得她敢講又真實，反而更圈粉，稱她是「第一坦承姐」。也有粉絲認為，就算不能大笑，張靚穎唱功依舊穩健，完全沒受到影響。整體來看，張靚穎這次不但沒因小插曲扣分，反而因為坦率與幽默，讓大家看到她更生活化的一面。

張靚穎演唱會自爆打了醫美針，暫時笑不出來。（取材自微博）
張靚穎演唱會自爆打了醫美針，暫時笑不出來。（取材自微博）

張靚穎演唱會自爆打了醫美針，暫時笑不出來。（視頻截圖）
張靚穎演唱會自爆打了醫美針，暫時笑不出來。（視頻截圖）

張靚穎演唱會自爆打了醫美針，暫時笑不出來。（取材自微博）
張靚穎演唱會自爆打了醫美針，暫時笑不出來。（取材自微博）

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