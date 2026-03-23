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趙麗穎變了？ 齊瀏海短髮很少女 還多了鬆弛感

娛樂新聞組／綜合報導
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趙麗穎齊瀏海短髮，展現精緻又年輕的五官。 （取材自微信）
趙麗穎齊瀏海短髮，展現精緻又年輕的五官。 （取材自微信）

38歲的中國女星趙麗穎近日一改往日長髮溫婉形象，以高層次齊瀏海短髮現身品牌直播間，圓臉搭配短髮造型不顯土氣，反而格外減齡，不少網友感慨，完全看不出她已為人母，狀態堪比少女，更讚她多了幾分從容俐落和鬆弛感，活出自己的節奏。

網易號「我是電影迷小雅」報導，趙麗穎近日現身品牌直播間，她穿著一襲白色緞面修身長裙，在鏡頭前眼神清亮、狀態鬆弛，完全不見此前深陷與導演趙德胤緋聞時的緊繃。

趙麗穎在直播中配合主持人互動，時而認真點頭傾聽，時而托腮露出軟萌神態。而她以一頭短髮，瀏海修飾臉型，耳側層次剪裁貼合五官，既有少女的俏皮，又有成熟女性的篤定，和她以往長髮時期的溫婉柔弱截然不同。

此外，趙麗穎全身多了鬆弛感，眼神裡少鋒芒，多了通透；她的變化也印證馮紹峰多年前的評價，憑著自己的努力，活成了獨立女性的標竿。

回顧當年趙麗穎與馮紹峰的戀情，兩人始終不在一個頻率，馮紹峰想要的是依附與陪伴，趙麗穎追求的是獨立與自我，最終讓這段感情在2021年畫上句號。

離婚後，趙麗穎把所有精力投入到表演中，用一部部作品打破外界質疑，從電視劇領域轉戰大銀幕，用實力擺脫了「馮紹峰前妻」的標籤。如今的她，早已不需要靠高頻曝光維持熱度，38歲的趙麗穎不僅面相變了，心境更穩了。

趙麗穎以一頭齊瀏海短髮亮相。（取材自微博）
趙麗穎以一頭齊瀏海短髮亮相。（取材自微博）

趙麗穎 馮紹峰

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