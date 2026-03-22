被爆出軌有娃 田栩寧傳代言、影視全被封

九成美（左）曬出親密視頻，被田栩寧否認。（取材自微博）

以BL劇「逆愛」中「池騁」一角暴紅的新生代男星田栩寧，近日因被網紅「九成美」控訴與其祕戀卻「出軌且有孩子」而深陷桃色風波，儘管田栩寧否認並發律師函維權，但有媒體報導，田栩寧疑已因此事件遭到軟封殺，不僅目前所有商務合約結束後不會再接新代言，今年也不會進組，代言、影視劇資源疑被全面叫停。

田栩寧。（取材自微博）

網紅「九成美」日前在直播中爆料，稱她與田栩寧祕戀兩年，更語出驚人表示男方「出軌且有孩子」，並公開一段親吻視頻，震撼演藝圈。針對這項指控，田栩寧工作室在直播後12小時內即發律師聲明，否認「九成美」所述內容，並表示將正式提告。田栩寧在直播中談及近期風波爭議時一度眼眶含淚，但仍表示自己能處理好，不忘叮囑粉絲好好吃飯睡覺，說剩下的交給他，不會害怕。

「九成美」則發文反嗆「你要告我嗎？」。隨後，「九成美」直播間因違反平台規範遭到封鎖，她反而加碼釋出多達45張動態照片，引發網友熱議。

據網易報導，隨著「九成美」持續曬證據控訴，去年靠雙男主劇走紅的田栩寧深陷「孩爹」、「出軌」等爭議，有爆料稱，田栩寧疑似已被軟封殺，所有的商務合約結束後不會再接新代言，且今年也不會進組。同時，不允許官媒與他合作。

不過也有不少網友認為，此爆料內容可信度不高且相對模糊。其一「田栩寧今年不進組」時間交代不清楚；其二「田栩寧不接新代言」是接不到還是其他？且田栩寧目前有十幾個代言，其現在代言的品牌還在力挺，沒有切割，據說他4月還將要官宣新代言，若等全部商務合約結束，那恐怕2027年都還不能完成封殺。

目前田栩寧對疑遭軟封殺的爆料尚未回應。