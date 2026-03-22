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湯唯懷二胎？ 網友扮柯南 解讀她與倪妮的悄悄話

娛樂新聞組／綜合報導
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湯唯（左）和倪妮是默契投緣的姐妹花。（取材自人民網娛樂）
湯唯（左）和倪妮是默契投緣的姐妹花。（取材自人民網娛樂）

中國影后湯唯與南韓導演金泰勇結婚12年育有一女，近日夫妻倆在北京三里屯逛街時，閨密倪妮和湯唯的一次耳語和一個伸手霸氣護住湯唯腰腹的舉動，引發46歲的湯唯疑似已懷二胎的猜測，相關話題迅速衝上熱搜，炸翻全網，視頻全網播放量半天就破億。  

湯唯當天和丈夫逛街時的穿著。（取材自微博）
湯唯當天和丈夫逛街時的穿著。（取材自微博）

湯唯和金泰勇2014年結婚，2016年迎來女兒Summer，如今女兒將滿十歲，一家三口的低調幸福一直被網友稱讚，而近日在北京三里屯的一場活動視頻在網上傳播後，湯唯又衝上了熱搜。據橘吉娛樂報導，當天，湯唯和金泰勇在北京三里屯逛街，的好友倪妮正好在附近參加活動，湯唯讓助理通知後，就擠進粉絲群裡要給倪妮一個驚喜。

隨著話題發酵，網友們化身「細節偵探」，逐幀拆解兩人的互動畫面，從唇語解讀到肢體動作，每一個細節都被賦予了「二胎信號」。

湯唯當天和丈夫逛街時的穿著。（取材自橘吉娛樂）
湯唯當天和丈夫逛街時的穿著。（取材自橘吉娛樂）

當天湯唯的穿搭已格外耐人尋味，貼身打底衣外疊穿兩件寬鬆外套，身形比以往圓潤了幾分，全程下意識用手中的包包或外套下擺遮擋腰腹，走路姿態也變得格外小心，與以往俐落的模樣形成明顯反差。

倪妮（右）和湯唯說俏俏話。（取材自微博）
倪妮（右）和湯唯說俏俏話。（取材自微博）

而最關鍵的莫過於她與倪妮的悄悄話環節。倪妮從現場粉絲群中看到湯唯，立刻開心地迎了上來，湊上湯唯的耳邊一陣耳語，湯唯點了點頭，倪妮一度瞪大眼，先看了看湯唯的肚子，頓時又笑了開來；離開時見湯唯「突圍」不易，倪妮在人群中連喊三聲「別擠她」，還伸出護住湯唯的腰部。

有網友通過放大視頻畫面、解讀唇語，推測倪妮疑似在湯唯耳邊輕聲詢問「是不是有了」，湯唯則微微點頭，還悄悄比畫了月份，倪妮聽完後瞬間瞪大雙眼，下意識低頭看向湯唯的腰腹，驚喜又緊張的反應藏都藏不住。

而倪妮全程保護湯唯離開人群的動作，進一步加深了網友的猜測，評論區滿是「這細節也太實錘了」、「倪妮的反應騙不了人」、「這也太好猜」的留言。湯唯和倪妮則尚未對此回應。

湯唯

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