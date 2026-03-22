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觀影說劇／迪麗熱巴搭陳飛宇 新劇大談人鬼虐戀

記者趙大智／綜合報導
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迪麗熱巴（左）飾演鬼王「賀思慕」，與陳飛宇飾演的少年將軍「段胥」共譜命定之戀。（圖／Disney+提供）
迪麗熱巴（左）飾演鬼王「賀思慕」，與陳飛宇飾演的少年將軍「段胥」共譜命定之戀。（圖／Disney+提供）

迪麗熱巴與陳飛宇主演Disney+ 「白日提燈」，故事講述活了400年卻始終保持少女面容的鬼王「賀思慕」（迪麗熱巴 飾），生來便是惡鬼，斬遍鬼域、稱霸幽冥，偏偏因為天生無五感，一直無法真正感受人間的喜怒哀樂。直到某天，她在戰場上邂逅了腰佩故人靈劍的少年將軍「段胥」（陳飛宇飾），兩人因一把靈劍結下命咒，在陰陽之間從互相試探、猜疑到彼此救贖，用愛意硬撐過時間的消磨，一起守護著這個他們都捨不得放手的人間。

「白日提燈」由古裝劇「長相思」導演秦榛執導，以其擅長的細膩女性視角與唯美鏡頭美學，為全劇奠定基調。美術設計由「琅琊榜」美術指導邵昌勇操刀，融合敦煌紋飾與哥德式風格，傾力搭建鬼城「歸墟城」實景；特效部分則由電影「流浪地球」原班人馬承製，全劇畫面質感遠超一般古裝規格。

迪麗熱巴此番飾演賀思慕，服裝造型由台灣設計師黃薇操刀，劇中共備有多達27套重工手工戲服。其中最受矚目的紅衣鬼王裝嵌有仿古琉璃珠，讓每一步行走都伴隨輕靈風鈴聲，空靈之感穿透螢幕；另有氣場各異多款造型早已引發粉絲熱議，令「賀思慕」被廣泛看好成為迪麗熱巴的新代表作角色。

陳飛宇飾演的段胥，表面是意氣風發、桀驁不馴的踏白軍統領，內裡卻因身負血仇而心思縝密，兼具力量、破碎與深情的複雜層次。預告中他束起高馬尾、身穿銀色鎧甲踏雪殺敵的戰損場面，已引發大批觀眾熱烈討論，更被廣泛期待他在正片中將如何演繹這位最終以愛意突破命運枷鎖的少年將軍。

「白日提燈」將於3月28日在Disney+首播，展開陰陽兩界的命定相遇，此外，由白鹿、承磊主演的復仇爽劇「莫離」、以及楊洋挑戰演繹經典角色「南俠」展昭的「雨霖鈴」也都即將登場。

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