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CMG電影盛典／沈騰、馬麗CP再合體 章子怡、高葉同獲影后

娛樂新聞組／綜合報導
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沈騰(左)和馬麗頒發「年度喜劇電影」獎。(取材自微博)
沈騰(左)和馬麗頒發「年度喜劇電影」獎。(取材自微博)

首屆CMG中國電影盛典熱鬧舉行，大陸女星章子怡與高葉分別憑藉「醬園弄·懸案」和「南京照相館」共同獲得「年度劇情電影女演員」獎項，成為該盛典影后首次「雙黃蛋」；此外，馬麗獲得「年度喜劇女演員」，隨後與老搭檔沈騰同台頒獎，沈騰一句「我不配站在馬麗旁邊」，讓沈馬CP默契再現。

極目新聞報導，由央視總台主辦的首屆CMG中國電影盛典，在北京揭曉獲獎名單，「狂野時代」易烊千璽、「南京照相館」劉昊然同獲年度劇情電影男演員，章子怡與高葉同獲年度劇情電影女演員；「捕風追影」梁家輝與張子楓獲年度動作電影男女演員，「長安的荔枝」大鵬、「你行！你上！」馬麗分獲年度喜劇電影男女演員。

隨後，馬麗和沈騰作為頒獎嘉賓，共同頒發「年度喜劇電影」獎，沈騰一上台就故作緊張地提及剛才宣布喜劇男演員時的忐忑，隨後調侃說道：「現在覺得有點不配站在馬麗旁邊」。馬麗立刻笑著接招：「我還以為是你，我看你離座了，我以為你來拿獎呢。」

馬麗、沈騰兩人都屬於正經不了幾分鐘的性格，當主持人問他們今年還想嘗試什麼角色時，沈騰脫口說「父女」，馬麗也不甘示弱說「母子」，兩人超強CP感，逗得大家很開心。

當晚有百餘位影人將齊聚紅毯與晚會。有網友辣評紅毯表現，指主持人黃曉明被拍到來愈來愈像古天樂，皮膚有點水腫，法令紋也變明顯；章子怡一襲紅裙看似氣場十足，但也被拍到臉部浮腫，滿臉疲憊；另一位影后辛芷蕾身穿裸色紗裙亮相，笑起來明媚如花，身材卻被嫌豐腴。

高葉以「南京照相館」獲得「年度劇情電影女演員」獎項。(視頻截圖)
高葉以「南京照相館」獲得「年度劇情電影女演員」獎項。(視頻截圖)

章子怡亮相紅毯，被指滿臉疲憊。(取材自微博)
章子怡亮相紅毯，被指滿臉疲憊。(取材自微博)

辛芷蕾亮相紅毯，身材被嫌豐腴。(取材自微博)
辛芷蕾亮相紅毯，身材被嫌豐腴。(取材自微博)

章子怡

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