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神仙打架陣容…「寒戰1994」聚集4大影帝 「他」是最大驚喜

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吳彥祖暌違6年再度出演香港電影。(取材自微博)
吳彥祖暌違6年再度出演香港電影。(取材自微博)

由「寒戰」系列導演梁樂民回歸執導、擔任編劇的香港電影「寒戰1994」日前舉辦發布會，首度曝光演員陣容，包括吳彥祖、劉俊謙、周潤發、梁家輝等4大影帝跨時空交鋒，被讚「神仙打架」，其中，暌違6年再度出演香港電影的吳彥祖，堪稱最大驚喜。

揚子晚報報導，「寒戰1994」以2017年發生的一系列關鍵事件為引，李文彬（梁家輝飾）突然失蹤，與此同時，蔡元祺在英國慘遭暗殺。為此，劉傑輝（郭富城飾）向簡奧偉（周潤發飾）尋求協助，開啟了一份1994年的神秘檔案。1994年，政治部即將解散。一宗富商綁架案，讓冷血的野心家蔡元祺（吳彥祖飾）和熱血正義的李文彬（劉俊謙飾），在警界掀起了一場暗流湧動的權力較量。隨後，英方、警隊、富商、黑道四方勢力互相博弈，香港迎來了新一輪權力洗牌，並為2017年的寒戰風波埋下了伏筆。

片中的英國劇情部分，將會有英美神劇「權力的遊戲」、「唐頓莊園」中的演員參演。值得一提的是，這是吳彥祖暌違6年再度出演香港電影，而且梁家輝與劉俊謙將跨世代演繹同一角色李文彬。

「寒戰」系列由梁樂民、陸劍青編劇兼執導，郭富城、梁家輝等主演。其中，「寒戰」於2012年上映，「寒戰2」於2016年上映。

據悉，除了「寒戰1994」，「寒戰1995」也已於2024年正式立項。據備案立項梗概顯示，「寒戰1995」講述了綁架案後，掌控遠東安全的MI6來港善後，並借機鏟除異己。李文彬為保若蘭，與殺手交手，發現MI6的陰謀！同時，潘志昂為爭財產不惜殺害至親，串通MI6準備發動一場戰爭。李文彬忍喪父之痛，勢要平定一切紛亂。

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周潤發

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