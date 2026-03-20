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不想上班、不想加班…「初代頂流」瞿穎靠「活人感」突然翻紅

娛樂新聞組／即時報導
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瞿穎曾是內娛初代全能頂流。(取材自微博)
瞿穎曾是內娛初代全能頂流。(取材自微博)

近日，大陸女星瞿穎做客papi醬短視頻訪談節目「熱烈歡迎」，憑藉無偶包的真實幽默、自然鬆弛的狀態刷屏全網ㄉ，菠菜烏龍趣事、金黴素爆梗等內容接連出圈，「內娛初代頂流突然翻紅」相關話題衝上熱搜。對此，瞿穎經紀人幽默發聲，直言「大家不要再給我們介紹工作了」，還爆出瞿穎本人「不想上班、不想加班」的態度，引發網友熱議。

揚子晚報報導，瞿穎曾是內娛初代全能頂流，身為中國第一代超模的她，是首位登上國際版「VOGUE」的中國女星，1996年被張藝謀相中成為「謀女郎」，1999年搭檔胡兵主演「真情告白」，成為偶像劇初代CP；轉戰綜藝後，她放下身段大膽模仿，在「百變大咖秀」第一季斬獲總冠軍，2015年更是登上央視春晚，搭檔賈玲表演小品「喜樂街」。

瞿穎能快速俘獲大眾好感，根本原因是她身上獨有的「活人感」，徹底打破藝人千篇一律的精致虛假濾鏡。

節目中，瞿穎自曝泰國買菜名場面，把「菠菜」（spinach）誤聽成「西班牙人」（Spanish），還得意回應「中國人」（Chinese），鬧出雞同鴨講的烏龍；她不遮不掩聊醫美囧事，坦言打多肉毒導致面部僵硬的糗態；面對平價好物滿心歡喜，直言「便宜沒好貨但我開心」，冷面拋出「省下來的錢買金黴素」的出圈金句，每一處細節都透著煙火氣，如同老友閒聊般親切自然。

報導說，瞿穎的爆火，正是意外順應了這股時代情緒，也成為當代人反內卷、求鬆弛的情緒載體。這些無劇本的真實反應被網友稱為「行走的爆笑寶藏」，相關話題單日閱讀量超3500萬，其訪談片段成為「熱烈歡迎」播放量最高的一期。

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