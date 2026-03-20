我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安檢排隊錯過航班 機票不退款 某些情況可能給代金券

51歲前港姐乳癌擴散腦 賣名牌包求生還被騙走畢生積蓄

觀影說劇／馮小剛「流浪地球3」胖了 網：差點沒認出來

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電影「流浪地球」官方微博曬劇照為馮小剛慶祝生日，並官宣他加盟參演。(取材自微博)
電影「流浪地球」官方微博曬劇照為馮小剛慶祝生日，並官宣他加盟參演。(取材自微博)

電影「流浪地球」官方微博近日曬劇照為馮小剛慶祝生日，並官宣馮小剛加盟「流浪地球3」：「小破球祝馮小剛導演生日快樂，和小破球一起，解鎖新角色啦。」劇照中的馮小剛看起來胖了一些，有網友留言道：「這是馮小剛？差點沒認出來。」

快科技報導，此次馮小剛參演的角色名為周棟亮，從官方公布的劇照中可以清晰看到，其身著印有地球聯合政府UEG標誌的專屬制服，佩戴的工牌也明確標註角色姓名，身分直指UEG核心工作人員。

結合「流浪地球」系列的世界觀設定，UEG作為統籌全球應對太陽危機的核心機構，該角色並非簡單客串，大概將在劇情中承擔關鍵敘事作用，成為推動主線劇情、銜接各方勢力的重要人物。此造型冷峻嚴肅，與他以往市井形象反差鮮明。

有觀眾看好馮小剛在「老炮兒」、「功夫」中的氣場和表演張力，可為UEG官僚體系注入「人性溫度」，平衡科幻冰冷感；但也有少數聲音質疑68歲演員能否適應科幻動作主題的體能需求。

據中國電影報導，電影「流浪地球3」預計5月殺青，分為上下兩部。上部會按原計畫2027年春節檔上映，下部將在2027年暑期檔或2028年春節檔上映。

陣容方面，「流浪地球3」由吳京、劉德華、李雪健、屈楚蕭、趙今麥、李光潔、沙溢、寧理、王智、佟麗婭、沈騰、馬麗、朱顏曼滋等演員主演。劇情將繼續延續系列核心設定，講述太陽即將毀滅的背景下，人類帶著地球在宇宙中開啟流浪之旅、尋找新家園的硬核故事，宇宙之路危機四伏，流浪地球時代的年輕人將再次挺身而出，展開爭分奪秒的生死之戰。

世報陪您半世紀

劉德華

上一則

觀影說劇╱脖子繫上獵槍扳機 「63小時死亡對峙」影帝飆戲

下一則

「索隆2.0」新田真劍佑超狂增肌 地獄訓練內幕曝光

延伸閱讀

撞臉趙今麥、翟子路 耀客簽約AI演員 粉絲護主網友抵制

撞臉趙今麥、翟子路 耀客簽約AI演員 粉絲護主網友抵制
觀影說劇╱「追殺比爾」劉玉玲大戰鄔瑪舒曼 曝和服靈感來源

觀影說劇╱「追殺比爾」劉玉玲大戰鄔瑪舒曼 曝和服靈感來源
觀影說劇／袁泉「毀容式演技」上身 網友驚呼認不出

觀影說劇／袁泉「毀容式演技」上身 網友驚呼認不出
許瑋甯被老公放鳥 與春風旅行揭他私下「差很大」

許瑋甯被老公放鳥 與春風旅行揭他私下「差很大」

熱門新聞

安海瑟薇(右)和時尚惡魔原型安娜溫圖一起頒發「最佳服裝設計」。（美聯社）

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

2026-03-15 21:02
張晨光40年前是超商咖啡的首位代言人。（取材自臉書）

40年前首位台灣超商咖啡代言人是他 如今已成中國「爺圈天花板」

2026-03-14 23:35
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
姚晨曾被封為「微博女王」。(摘自姚晨微博)

姚晨2度離婚 昔爆「婚內出軌4次」超激烈情史被翻出

2026-03-16 22:04
周冬雨看似仙氣的禮服，卻被不少網友調侃「像一條蟒蛇」。(取材自微博)

小孩偷穿媽媽衣服？周冬雨巴黎時裝周造型翻車 連走路姿勢也被調侃…

2026-03-12 22:33

超人氣

更多 >
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落
機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？
「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇
19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者
日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港

日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港