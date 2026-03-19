偷穿兒子衣服？女神崩壞 45歲張柏芝穿搭被嘲「一言難盡」

張柏芝帶孩子到海南三亞遊玩被偶遇。（視頻截圖）

有網友近日在海南三亞的精品店和酒店偶遇45歲大陸女星張柏芝 ，順手拍了幾張照片發上網，照片裡，她穿著紅白寬鬆上衣配破洞牛仔褲，腳踩短靴，背著LV包，墨鏡一戴，頭髮紮起來，看來挺隨性。但仍引來一些網友批評，嘲諷她：「這穿的什麼啊？」、「一言難盡」、「停留在十多年前的審美」，有網友還毒舌留言「是不是穿的兒子的衣服？」。

據網易「娛樂磕學家」報導，另一組照片同樣也被網友吐槽。照片中，張柏芝穿了件短身Polo衫，揮手的瞬間腰肢露了出來，腰間被網友形容「有點鬆馳」，有人直接開麥：「女神崩壞」。

但也有不少粉絲替張柏芝說話：「45歲、3個孩子的媽，這狀態已經很能打了」，「五官還是精緻啊」，「生圖長這樣，還要什麼自行車」。還有人覺得她這種隨性的穿搭反而很真實，比那些過度醫美的「凍齡臉」看著舒服。

張柏芝帶孩子到海南三亞遊玩被偶遇。（視頻截圖）

據報導，當時張柏芝帶孩子到三亞玩，她也在小紅書 也發了去水族館的視頻，身邊圍著兩男兩女4個小朋友，看到白海豚游過時還扮鬼臉嘟嘴，笑得像個大孩子。配文就4個字：「幸福時刻」。

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