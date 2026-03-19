「小巷人家2」官宣 原班人馬回歸 「這兩人」升級主演

「莊圖南」范丞丞(左)和「李佳」盧昱曉將在續集升級主演。(取材自微博)

由正午陽光出品、張開宙執導，聚焦20世紀70年代末的生活情感劇「小巷人家」，2024年開播後獲得高口碑、高收視，被評為「不狗血、不懸浮的溫暖口碑之作」。近日，正午陽光在香港國際影視展高調宣布「小巷人家2」計畫啟動，傳原班人馬將全員回歸、「莊圖南」范丞丞 和「李佳」盧昱曉將升級主演，相關消息引發全網熱議。

「小巷人家」堪稱近兩年熱度最高的年代劇，該劇講述70年代末，蘇州棉紡廠家屬區小巷裡，莊家、林家、吳家三個家庭在時代變遷中的家庭生活與命運，故事聚焦莊超英（郭曉東飾演）、黃玲（閻妮飾演）與林武峰（李光潔飾演）、宋瑩（蔣欣飾演）兩家人從「鄰里互助」到「共度時艱」的細膩故事與煙火溫暖。

該劇大結局時，兩家人的孩子已長大成人，而「小巷人家2」也將聚焦孩子們的成長、婚姻以及小巷的命運變遷。

傳主線故事將以「莊圖南」與「李佳」南下創業為核心，以及「莊筱婷」（關曉彤飾演）與「林棟哲」（王安宇飾演）的婚後生活，還有「黃玲」、「宋瑩」的「小巷姐妹情」。

不少網友期待續集能保留「家庭羈絆」內核，以真實情感與細膩群像延續前作口碑。但也有觀眾擔心，脫離小巷場景後丟失了「煙火氣」，失去前作的亮點與內涵。據悉，「小巷人家2」目前處於籌備階段，預計2028年播出。

消息傳出後，不少網友敲碗期待，紛紛表示，「小巷人家的溫暖，誰能拒絕呢」、「好劇值得等待」、「期待那熟悉的煙火氣」。

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