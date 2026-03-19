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活在角色裡…「歡喜哥」許紹雄遺作首播 網友鼻酸

娛樂新聞組／綜合報導
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已故港星許紹雄遺作首播。(取材自微博)
已故港星許紹雄遺作首播。(取材自微博)

近日，已故港星許紹雄的社交帳號更新了一則帖文，發文的是他的女兒許惠菁，她開心分享「爸爸的遺作首播」。既像是替父親向外界問好，也像是在替父親繼續守著這份還沒說完的螢幕緣分。不少網友感慨留言，「沒點開以為歡喜哥回來了」、「看到帳號更新就鼻子一酸」、「終於等到遺作播出，一定會看」。

揚子晚報報導，從社交平台配圖可見，許紹雄身穿西裝坐在法庭上，神情沉穩。短短幾句話，讓不少網友瞬間破防，那個大家熟悉的「歡喜哥」，又一次在螢幕上和觀眾重逢了。

這次與觀眾見面的作品，是TVB新劇「正義女神」。該劇由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄等主演，劇集圍繞法律與少年司法議題展開，佘詩曼飾演從高等法院轉任少年法庭裁判官的言惠知，許紹雄則飾演主任裁判官洪思義，這也是他生前在TVB拍攝的最後一部作品。

之所以讓人感慨，是因為這部劇本身自帶一層告別的意味。2025年10月底，許紹雄因病離世。作為香港影視圈極具辨識度的「金牌綠葉」，他入行數十年，塑造了無數讓人印象深刻的配角形象。對很多觀眾來說，提到他的第一反應還是「使徒行者」裡的「歡喜哥」。如今再看「正義女神」，觀眾似乎也是在和一位老演員做一次遲來的重逢。

作為許紹雄的乾女兒，又是劇中主演，佘詩曼近日提到「乾爹」時，幾度哽咽：「他當時面對大量台詞，壓力挺大的，但我第一次見到他那麼專心、那麼努力地背台詞。現在看片，總覺得他就在身邊，根本抽離不出來」。

「最好的告別，就是活在角色裡」，這是許紹雄生前說過的話。有網友說，如今「正義女神」開播，就像一場漫長又溫暖的告別儀式。

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