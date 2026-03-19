娘娘實力唱跳…孫儷19歲視頻刷屏 亮片、破褲超自信

孫儷在當年選秀中，以辣妹裝扮全開麥唱跳。（取材自微博）

近日有網友翻出一段大陸女星孫儷 2001年在新加坡 參加選秀時的視頻，孫儷白色斜肩亮片上衣搭配破洞牛仔褲，紮著俐落的高馬尾又唱又跳，全程全開麥零失誤，舞步卡點精準，完全不像新人的表現。從文工團舞者到收視女王，孫儷早年的舞台實力與如今螢幕形象大反差，大批網友直呼「甄嬛竟是隱藏的千禧辣妹」。

這段孫儷25年前的唱跳舞台視頻18日全網刷屏，不少網友看完直呼反差感拉滿，螢幕上端莊大氣的「娘娘」，年輕時竟是唱跳選手。這段沒有濾鏡、沒有修音的舊舞台，一上線就衝上熱搜，成了網友們熱議的話題。

據娛圈情報局報導，這段網友翻出的視頻，來自2001年新加坡的「才華橫溢出新秀」選秀舞台，當時孫儷只有19歲，模糊的畫質裡，能清晰看到她舞步卡點精準，氣息控制平穩。當年的造型帶著濃濃的千禧年風格，亮片、破洞褲、高馬尾，放在現在看有點土萌，卻藏不住少女的靈動與自信。

不少網友調侃，這哪裡是甄嬛，分明是甘露寺走出來的千禧辣妹，還有人笑稱鄧超看了都得愣3秒。更讓人意外的是，作為評委的劉德華 當時就誇讚她跳舞出色，還直言如果選電影女主，會選這個來自上海的女孩。

據報導，孫儷5歲就開始學習舞蹈，15歲考入上海警備區文工團，成了專業的文藝兵，扎實的舞蹈功底為這段舞台表演打下基礎。她還曾給趙薇在「情深深雨濛濛」裡伴舞，後來又出演Rain「手記」的MV，和亞洲舞王同框也絲毫不怯場。

孫儷。（取材自微博）

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