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「2121771」數字密碼告白…胡歌18歲初戀情書曝光？

娛樂新聞組／綜合報導
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胡歌在給初戀女友的信中附上自己當時照片。（取材自微博）
胡歌在給初戀女友的信中附上自己當時照片。（取材自微博）

大陸男星胡歌18日又上熱搜，不是因戲，而是他寫給初戀女友的情書曝光。狗仔爆料稱，一名Y女士透露，胡歌的初戀不是薛佳凝而是她，當年她才16歲，在北京讀高二，18歲的胡歌備考上海上戲學院；Y女士還附上一封稱胡歌當時寫的情書，裡面還有告白密碼「2121771」（愛你愛你親親你）。

Y女士並稱她和胡歌同住過一間賓館，「但是沒有越界。只是有拉過手和接吻」。胡歌方面目前未對此回應。

網傳胡歌寫給初戀女友「雪兒」的情書。（取材自微博）
網傳胡歌寫給初戀女友「雪兒」的情書。（取材自微博）

Y女士提供給狗仔的手寫情書收件人是雪兒，Y女士稱是胡歌2000年寫的她的，當時兩人是異地戀，全靠書信維繫感情。

她高二有機會到加拿大學習，因剛跟胡歌交往，整天魂不守舍思念男友。胡歌在信中鼓勵女友抓住留學的機會，千萬不能放棄。還特意提醒她，別因為談戀愛耽誤學業，說希望兩人在一起後，各自都能變得更好，而不是互相拖累。

胡歌在信中稱，自己正拚命賺錢，為了暑假能攢夠錢去北京見雪兒一面，還稱有14個女生喜歡他，但他不會因此變心。信的最後是一串數字，那是當時最流行的告白密碼，2121771，意思就是「愛你愛你親親你」。胡歌當年還給女友寄了幾張自己的照片，青澀的臉特別帥氣。

胡歌在給初戀女友的信中附上自己當時照片。（取材自微博）
胡歌在給初戀女友的信中附上自己當時照片。（取材自微博）

另網傳一份聊天紀錄，雪兒稱她和胡歌見過兩次面。一次在上海，胡歌陪她在上海玩了一個星期，第三天起就不回家了；「那時候小，他和我一起住賓館，但是沒有越界，只是有拉過手和接吻」。

輿論呈現兩極化發展，一派網友認為信件內容展現出純粹青澀的戀愛觀，與胡歌一貫形象相符；另一派則認為，無論內容是否美好，未經同意公開私人過往，已踩到隱私紅線。

網傳胡歌的初戀女友「雪兒」照片。（取材自微博）
網傳胡歌的初戀女友「雪兒」照片。（取材自微博）

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