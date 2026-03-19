楊紫羅馬許願池報身分證號 網笑：實名制願望必達

楊紫在噴泉前主動報身分證號碼，「實名制許願」超搞笑。（視頻截圖）

大陸女星楊紫 日前赴羅馬參加時裝周期間，其工作室發布了她的vlog。視頻中顯示，楊紫在特雷維噴泉許願池前許願，背對著噴泉虔誠默念願望約五分鐘，期間還主動報出個人身分證號碼。這一行為被網友笑稱為「實名制許願」，願望必達。

綜合鳳凰網娛樂、搜狐網報導，楊紫出席羅馬時裝周，本該是紅髮粉裙美出圈的名場面，結果被工作室放出的日常vlog，曝光了一段「離譜又可愛」的名場面。她在特雷維噴泉許願池前，居然對著池水認認真真報起了自己的身分證號，直接把「許願」玩成了「實名制備案」，全網笑瘋直呼「內娛活人天花板名不虛傳」。

楊紫在噴泉前主動報身分證號碼，「實名制許願」超搞笑。（視頻截圖）

據報導，vlog中，楊紫卸下秀場的精緻妝容，換上休閒裝，頂著標誌性的紫紅限定假髮，乖乖站在許願池邊，嚴格按照羅馬許願禮儀——背對噴泉、右手持幣、從左肩向後拋。可就在眾人以為她要默念「暴富、變美、拍好劇」的常規願望時，她卻雙手合十、閉目凝神，嘴裡念念有詞，仔細聽才發現，居然是完整的身分證號，一字不差，虔誠到連眉頭都皺起，全程默念近五分鐘，彷彿在跟神明「核對身分信息」，生怕對方記混人、漏接願望。

這段畫面一經流出，瞬間引爆全網，網友們的玩梗DNA直接拉滿。有網友調侃：「別人許願靠誠意，楊紫許願靠實名制，生怕神明找不到人，連身分證號都報全了，主打一個『願望必達，責任到人』」；還有人腦洞大開：「許願池客服：收到收到，已登記身分證號，後續願望進度會同步，絕不漏單」；更有粉絲聯動她之前的綜藝名場面，笑稱「果然是那個報銷時連六元都要較真的楊紫，許願都這麼嚴謹，刻在骨子裡的務實」。

也有網友調侃，楊紫這波操作直接給許願界定了新KPI：「以後許願不報身分證號，都算無效許願」。

楊紫。（取材自微博）

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