我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約滿街狗糞民怨激升 執法卻很無力

「歡喜哥」遺作首播… 許紹雄社交帳號發新文 網友看了鼻子一酸

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
已故港星許紹雄遺作首播。(取材自微博)
已故港星許紹雄遺作首播。(取材自微博)

近日，已故港星許紹雄的社交帳號更新了一則帖文，發文的是他的女兒許惠菁，她開心分享「爸爸的遺作首播」。既像是替父親向外界問好，也像是在替父親繼續守著這份還沒說完的螢幕緣分。不少網友感慨留言，「沒點開以為歡喜哥回來了」、「看到帳號更新就鼻子一酸」、「終於等到遺作播出，一定會看」。

揚子晚報報導，從社交平台配圖可見，許紹雄身穿西裝坐在法庭上，神情沉穩。短短幾句話，讓不少網友瞬間破防，那個大家熟悉的「歡喜哥」，又一次在螢幕上和觀眾重逢了。

這次與觀眾見面的作品，是TVB新劇「正義女神」。該劇由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄等主演，劇集圍繞法律與少年司法議題展開，佘詩曼飾演從高等法院轉任少年法庭裁判官的言惠知，許紹雄則飾演主任裁判官洪思義，這也是他生前在TVB拍攝的最後一部作品。

之所以讓人感慨，是因為這部劇本身自帶一層告別的意味。2025年10月底，許紹雄因病離世。作為香港影視圈極具辨識度的「金牌綠葉」，他入行數十年，塑造了無數讓人印象深刻的配角形象。對很多觀眾來說，提到他的第一反應還是「使徒行者」裡的「歡喜哥」。如今再看「正義女神」，觀眾似乎也是在和一位老演員做一次遲來的重逢。

作為許紹雄的乾女兒，又是劇中主演，佘詩曼近日提到「乾爹」時，幾度哽咽：「他當時面對大量台詞，壓力挺大的，但我第一次見到他那麼專心、那麼努力地背台詞。現在看片，總覺得他就在身邊，根本抽離不出來」。

「最好的告別，就是活在角色裡」，這是許紹雄生前說過的話。有網友說，如今「正義女神」開播，就像一場漫長又溫暖的告別儀式。

世報陪您半世紀

上一則

原班人馬全員回歸…「小巷人家2」官宣啟動 「這兩人」升級主演

延伸閱讀

湯波郎的桃花（二）

湯波郎的桃花（二）
要兒子替他報仇…黃曉明陸綜喊「小海綿10年後接班」

要兒子替他報仇…黃曉明陸綜喊「小海綿10年後接班」
「行走的賀爾蒙」被野生捕獲…朱亞文磁性嗓音超圈粉

「行走的賀爾蒙」被野生捕獲…朱亞文磁性嗓音超圈粉
新劇爆款預備 譚松韻「我的山與海」開播秒上熱搜、楊紫苦學非遺技藝

新劇爆款預備 譚松韻「我的山與海」開播秒上熱搜、楊紫苦學非遺技藝

熱門新聞

安海瑟薇(右)和時尚惡魔原型安娜溫圖一起頒發「最佳服裝設計」。（美聯社）

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

2026-03-15 21:02
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
張晨光40年前是超商咖啡的首位代言人。（取材自臉書）

40年前首位台灣超商咖啡代言人是他 如今已成中國「爺圈天花板」

2026-03-14 23:35
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
姚晨曾被封為「微博女王」。(摘自姚晨微博)

姚晨2度離婚 昔爆「婚內出軌4次」超激烈情史被翻出

2026-03-16 22:04

超人氣

更多 >
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持
華女旅館內經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察

華女旅館內經營賣淫活動 同夥竟是80多歲前警察
法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人