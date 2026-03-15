田栩寧被爆出軌有孩子 45張親密照動圖公開 網暴動

憑藉BL劇「逆愛」中「池騁」一角暴紅，成功躍升中國新生代流量男星的田栩寧，14日凌晨遭網紅「九成美」於直播中指控與其密戀兩年，更爆料男方「出軌且有孩子」，隨後還加碼公開一段親吻影片、多張情侶親密照片，震撼演藝圈。

綜合「噓！星聞」、都市快報等媒體報導，「九成美」在直播中完整梳理兩人感情時間軸，稱自己與田栩寧2023年相戀，2024年初和平分手，事後才發現男方在感情中劈腿，「原來他跟我在一塊這兩年談了這麼多個」，更語出驚人表示：「我知道他有孩子啊，跟我在一起的那兩年跟別人有的嘛」。

九成美曬出與田栩寧的親密照。（取材自都市快報）

「九成美」控訴兩年感情全是騙局，喊話對方正面回應，驚天八卦引來大量網友圍觀，直播間一度湧入數十萬觀眾。

針對此項指控，田栩寧工作室火速應對，在直播後12小時內即發布律師聲明闢謠。聲明指出，「九成美」所發表的言論純屬「不實信息與名譽詆毀」，已嚴重侵犯田栩寧的名譽權，工作室強調已委託律師團隊完成證據固定，將正式提告。

然而，面對工作室下的法律通牒，網紅「九成美」態度依舊強硬。她隨即在微博發布最新貼文，直接點名反嗆：「你要告我嗎？」挑釁意味濃厚。 網紅九成美反嗆：你要告我嗎。（取材自微博／九成美my）

此外，「九成美」直播間雖因違反平台規範遭封鎖，但她在爭議發酵後並未噤聲，反而加碼釋出多達45張Live動態照片，由於Live照片具備動態紀錄功能，較難後製，其內容真實性也引發網友熱議。一部分網友同情女方遭遇，認為她在感情中受到了欺騙和傷害；另一部分網友則質疑「九成美」的動機，認為她是為了蹭熱度而惡意炒作。