我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市現I型猴痘首例 衛生局：社區傳播風險低

因美軍分兵中東而對台灣動武？專家分析「習近平不會趁虛而入」

田栩寧被爆出軌有孩子 45張親密照動圖公開 網暴動

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

憑藉BL劇「逆愛」中「池騁」一角暴紅，成功躍升中國新生代流量男星的田栩寧，14日凌晨遭網紅「九成美」於直播中指控與其密戀兩年，更爆料男方「出軌且有孩子」，隨後還加碼公開一段親吻影片、多張情侶親密照片，震撼演藝圈。

綜合「噓！星聞」、都市快報等媒體報導，「九成美」在直播中完整梳理兩人感情時間軸，稱自己與田栩寧2023年相戀，2024年初和平分手，事後才發現男方在感情中劈腿，「原來他跟我在一塊這兩年談了這麼多個」，更語出驚人表示：「我知道他有孩子啊，跟我在一起的那兩年跟別人有的嘛」。

九成美曬出與田栩寧的親密照。（取材自都市快報）
九成美曬出與田栩寧的親密照。（取材自都市快報）

「九成美」控訴兩年感情全是騙局，喊話對方正面回應，驚天八卦引來大量網友圍觀，直播間一度湧入數十萬觀眾。

針對此項指控，田栩寧工作室火速應對，在直播後12小時內即發布律師聲明闢謠。聲明指出，「九成美」所發表的言論純屬「不實信息與名譽詆毀」，已嚴重侵犯田栩寧的名譽權，工作室強調已委託律師團隊完成證據固定，將正式提告。

然而，面對工作室下的法律通牒，網紅「九成美」態度依舊強硬。她隨即在微博發布最新貼文，直接點名反嗆：「你要告我嗎？」挑釁意味濃厚。

網紅九成美反嗆：你要告我嗎。（取材自微博／九成美my）
網紅九成美反嗆：你要告我嗎。（取材自微博／九成美my）

此外，「九成美」直播間雖因違反平台規範遭封鎖，但她在爭議發酵後並未噤聲，反而加碼釋出多達45張Live動態照片，由於Live照片具備動態紀錄功能，較難後製，其內容真實性也引發網友熱議。一部分網友同情女方遭遇，認為她在感情中受到了欺騙和傷害；另一部分網友則質疑「九成美」的動機，認為她是為了蹭熱度而惡意炒作。

其實這並非田栩寧因演出BL劇爆紅後首次傳出戀情爭議，他之前曾公開捍衛清白，去年7月還聲明強調自己「單身、未婚且未育」。今年1月，他成功起訴造謠網友，令對方公開致歉。

田栩寧憑藉「逆愛」中「池騁」一角爆紅。（取材自微博／田栩寧）
田栩寧憑藉「逆愛」中「池騁」一角爆紅。（取材自微博／田栩寧）

世報陪您半世紀

上一則

吉澤亮日本奧斯卡封帝 「國寶」擒10獎成大贏家

延伸閱讀

留言「太腫太蠢」？ 王鶴潤疑背刺王玉雯 網友靠IP揪真相

留言「太腫太蠢」？ 王鶴潤疑背刺王玉雯 網友靠IP揪真相
小S老公許雅鈞被爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

小S老公許雅鈞被爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明
張藝興遭軟封殺？傳演出審批暫停1年 工作室回應了

張藝興遭軟封殺？傳演出審批暫停1年 工作室回應了
張雨綺復出直播帶貨 網傳：影視綜藝全被拒

張雨綺復出直播帶貨 網傳：影視綜藝全被拒

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如滿50歲 健檢報告爆驚人數字「每一次都超標」

2026-03-12 10:41
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
巫啟賢和劉文正年輕時的合照。記者王聰賢／攝影

劉文正消失35年狀態曝光「第一大弟子」在台證實：仍健在

2026-03-14 10:59

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱