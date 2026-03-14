觀影說劇／床上激戰「夜王」黃子華 廖子妤竟全程臭臉

黃子華（左）與廖子妤一同出席電影「夜王」首映會。(圖／華映娛樂提供)

電影「夜王」在香港 成為現象級電影，票房大賣，創下香港影史多項紀錄。香港男星黃子華扮演在夜場討生活的歡哥，有情有義的形象讓觀眾印象深刻，雖然他對鄭秀文扮演的前妻一往情深，但也與廖子妤飾演的旗下媽媽桑談了一段感情，三人上演了一段糾結的三角關係。

黃子華扮演在夜場生存、但有情有義的經理，和旗下媽媽桑廖子妤有一段情。兩人還有一場浪漫床戲，從小視黃子華為偶像的廖子妤緊張到全程臭臉不講話，差點讓黃子華以為對方不想和他合作。

廖子妤從出道以來，便公開承認自己是黃子華的超級鐵粉，從小就很愛看黃子華演出的港劇，更曾夢到黃子華，而更堅定了她要到香港發展的決心。她一心想要追星追到和偶像當「同事」，沒想到不但圓夢，兩人更三度合作，從在「飯戲攻心」中扮演黃子華過世的媽媽，到「毒舌大狀」中演出對簿公堂的死對頭。

而「夜王」裡兩人則談了一場戀愛，甚至上演親密床戲，追星追成男朋友。她笑說：「真的是很特別的緣分，沒想到可以和偶像合作三次。」

黃子華也覺得彼此太有緣，「我有快20年沒有演出太多電影作品，沒想到一演『飯戲攻心』就碰到她，更一連合作三次，與我有這樣緣分的女星只有苑瓊丹了，她演過我的女友、姑姑和大嫂。」

但黃子華透露廖子妤和他演出感情戲時，幾乎全程臭臉，不太講話，讓他以為對方不想和他扮情侶。廖子妤笑說：「因為我太重視這次的演出了，我知道自己常在關鍵時刻會有各種小狀況，所以特別小心處理。」

黃子華回憶：「我們在拍攝現場非常安靜，因為有親密的互動，我也要很小心，怕對方以為我占便宜，要讓對方有信任感。」廖子妤透露自己當時真的非常緊張，「但內心其實是很興奮啦。」