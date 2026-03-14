我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

向佐「朝天蹬」險踢中主持人 網轟「沒禮貌當熱血」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
向佐差點踢中主持人的頭，被轟表演不知分寸。(取材自微博)
向佐差點踢中主持人的頭，被轟表演不知分寸。(取材自微博)

香港功夫影星向佐近年積極進軍微短劇市場，日前受邀出席上海「微短劇品質盛典」擔任表演嘉賓。沒想到他在舞台上一展身手時，差點踢中主持人百克力的頭部，驚險畫面瞬間衝上微博熱搜，引發網友直轟對其表演不知分寸。

噓！星聞報導，根據畫面顯示，向佐當時身著合身絲絨西裝展示流暢拳腳，正當主持人百克力開口盛讚其動作矯健、帥氣十足時，向佐疑似為了增加表演效果，竟在未提前溝通的情況下，突發奇想朝百克力的頭部方向使出一記「朝天蹬」高踢腿。由於腳尖距離百克力的臉部僅不到幾公分，百克力當場本能性向後仰，表情瞬間凝固。這段「險些踢破頭」的即興發揮隨即引來排山倒海的負評，不少網友挖出向佐過往的爭議行徑，包括2025年曾無預警掌摑李小龍模仿者，以及在綜藝节目中駕車驚嚇妻子郭碧婷等紀錄，紛紛開酸向佐「行為模式存在慣性風險」、「把沒禮貌當熱血」。

面對輿論壓力，向佐火速在社群平台評論區連發「對不起」，強調「對不起100遍」，承認自己突然之舉造成對方驚嚇，已深刻反思。而苦主百克力也大氣透過影片回應，坦言雖然被踢瞬間有「0.01秒的不爽」，但隨即幽默自嘲「對方自幼習武，我不敢還手」來定性為「綜藝橋段」，甚至主動向向佐發出播客邀約。向佐則也順水推舟接受邀請，並再次公開感謝對方的體諒。

世報陪您半世紀

李小龍

上一則

「死亡賭局」春風變假球案投手 感嘆難辨好人壞人

下一則

觀影說劇／床上激戰「夜王」黃子華 廖子妤竟全程臭臉

延伸閱讀

尖叫聲…Ella西安開唱秀「真空腹」肋骨清晰 醫師：別輕易嘗試

尖叫聲…Ella西安開唱秀「真空腹」肋骨清晰 醫師：別輕易嘗試
張凌赫被控歧視東南亞人 發文道歉「這細節」被轟沒誠意

張凌赫被控歧視東南亞人 發文道歉「這細節」被轟沒誠意
張藝興遭軟封殺？傳演出審批暫停1年 工作室回應了

張藝興遭軟封殺？傳演出審批暫停1年 工作室回應了
羅偉安保遇襲細節曝光 男：我要像李小龍那樣踢你屁股

羅偉安保遇襲細節曝光 男：我要像李小龍那樣踢你屁股

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如滿50歲 健檢報告爆驚人數字「每一次都超標」

2026-03-12 10:41
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
小S和老公許雅鈞上月在金寶山為大S的紀念雕像揭幕。(記者沈昱嘉／攝影)

小S夫許雅鈞搭訕大S粉絲還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

2026-03-10 19:49

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起