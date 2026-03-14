向佐「朝天蹬」險踢中主持人 網轟「沒禮貌當熱血」

向佐差點踢中主持人的頭，被轟表演不知分寸。(取材自微博)

香港功夫影星向佐近年積極進軍微短劇市場，日前受邀出席上海「微短劇品質盛典」擔任表演嘉賓。沒想到他在舞台上一展身手時，差點踢中主持人百克力的頭部，驚險畫面瞬間衝上微博熱搜，引發網友直轟對其表演不知分寸。

噓！星聞報導，根據畫面顯示，向佐當時身著合身絲絨西裝展示流暢拳腳，正當主持人百克力開口盛讚其動作矯健、帥氣十足時，向佐疑似為了增加表演效果，竟在未提前溝通的情況下，突發奇想朝百克力的頭部方向使出一記「朝天蹬」高踢腿。由於腳尖距離百克力的臉部僅不到幾公分，百克力當場本能性向後仰，表情瞬間凝固。這段「險些踢破頭」的即興發揮隨即引來排山倒海的負評，不少網友挖出向佐過往的爭議行徑，包括2025年曾無預警掌摑李小龍 模仿者，以及在綜藝节目中駕車驚嚇妻子郭碧婷等紀錄，紛紛開酸向佐「行為模式存在慣性風險」、「把沒禮貌當熱血」。

面對輿論壓力，向佐火速在社群平台評論區連發「對不起」，強調「對不起100遍」，承認自己突然之舉造成對方驚嚇，已深刻反思。而苦主百克力也大氣透過影片回應，坦言雖然被踢瞬間有「0.01秒的不爽」，但隨即幽默自嘲「對方自幼習武，我不敢還手」來定性為「綜藝橋段」，甚至主動向向佐發出播客邀約。向佐則也順水推舟接受邀請，並再次公開感謝對方的體諒。