我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

拒夫妻檔同崗…馮德倫時隔26年回歸歌手 不想和舒淇合唱

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馮德倫重返樂壇，為其動漫IP創作並演唱宣傳曲「屢戰屢敗又怎樣」。（視頻截圖）
馮德倫重返樂壇，為其動漫IP創作並演唱宣傳曲「屢戰屢敗又怎樣」。（視頻截圖）

馮德倫創立的動漫 IP「Bucket man」推出短短一年，經常與不同品牌聯乘產品，最近發行的Bucket man zero公仔更令他重返樂壇，時隔逾26年再度推出個人單曲。

香港文匯報報導，馮德倫為親生IP回歸歌手身份，走進錄音室錄製新歌「屢戰屢敗又怎樣」。他表示新歌由錄音到拍MV過程很快，不過整個項目構思了近一年時間。他坦言覺得如果突然出歌會很「老土」，今次因公仔而帶出新歌則出師有名

問到太太舒淇有否聽過新歌？馮德倫表示太太有稱讚新歌好聽和易上口。提到舒淇近年踩過界執導，是否受他影響？馮德倫自言：「我喜歡嘗試新事物，要不就做聰明的人，否則就要搶先一步。我自問不是聰明人，唯有多作新嘗試，雖然有時可能做得太早，但總好過太遲。」

會否嘗試與太太合唱？他立馬回答：「是不可能發生的事，一定不會！我和太太都不喜歡在同一崗位上合作」，「因工作上彼此都有自己的想法，無謂有爭拗。」他透露早前太舒淇到米蘭出席時裝周已安全回港，不過對於太太曾在訪問中透露有意停工生育不作回應。

世報陪您半世紀

舒淇

上一則

「極限返航」惠勒罕見獨唱 讚萊恩葛斯林帥又風趣

下一則

最暖心演唱會… 張清芳聚集12星友 為長者募款建長照機構

延伸閱讀

NBA／不想談季後賽 安戴托昆波回歸坦言生疏：專注找回節奏

NBA／不想談季後賽 安戴托昆波回歸坦言生疏：專注找回節奏
昔遭舉報非法演出被禁止入境5年 歌手巫啟賢：我比竇娥還冤

昔遭舉報非法演出被禁止入境5年 歌手巫啟賢：我比竇娥還冤
孫燕姿推出新曲為巡演暖身 MV化身太空人

孫燕姿推出新曲為巡演暖身 MV化身太空人
冬奧／日雙人花滑「璃來龍」生涯金滿貫 透露未來一起退役

冬奧／日雙人花滑「璃來龍」生涯金滿貫 透露未來一起退役

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
楊幂在米蘭時裝周。（取材自微博）

楊冪、谷愛凌「頂級社交圈同框」 全網喊：好嬌啊小幂

2026-02-28 01:30

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點