拒夫妻檔同崗…馮德倫時隔26年回歸歌手 不想和舒淇合唱

馮德倫重返樂壇，為其動漫IP創作並演唱宣傳曲「屢戰屢敗又怎樣」。（視頻截圖）

馮德倫創立的動漫 IP「Bucket man」推出短短一年，經常與不同品牌聯乘產品，最近發行的Bucket man zero公仔更令他重返樂壇，時隔逾26年再度推出個人單曲。

香港文匯報報導，馮德倫為親生IP回歸歌手身份，走進錄音室錄製新歌「屢戰屢敗又怎樣」。他表示新歌由錄音到拍MV過程很快，不過整個項目構思了近一年時間。他坦言覺得如果突然出歌會很「老土」，今次因公仔而帶出新歌則出師有名

問到太太舒淇 有否聽過新歌？馮德倫表示太太有稱讚新歌好聽和易上口。提到舒淇近年踩過界執導，是否受他影響？馮德倫自言：「我喜歡嘗試新事物，要不就做聰明的人，否則就要搶先一步。我自問不是聰明人，唯有多作新嘗試，雖然有時可能做得太早，但總好過太遲。」

會否嘗試與太太合唱？他立馬回答：「是不可能發生的事，一定不會！我和太太都不喜歡在同一崗位上合作」，「因工作上彼此都有自己的想法，無謂有爭拗。」他透露早前太舒淇到米蘭出席時裝周已安全回港，不過對於太太曾在訪問中透露有意停工生育不作回應。