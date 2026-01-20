「金童」上映延期六年…張繼聰自掏腰包 砸6位數港幣才拍完

張繼聰為電影「金童」花2年時間打造筋肉人狀態。(圖／華映娛樂提供)

香港 電影「金童」由香港導演陳維冠執導，人氣男星張繼聰、曾志偉、朱栢康、韋羅莎等實力派演員共同演出。在香港小兵立大功，賣出破千萬港幣的亮眼票房！但「金童」從拍攝完成到上映一共延了六年的時間，因為資金問題無法完成後製而遲遲無法上映，張繼聰不想花了二年肉體改造更挑戰演技的作品無法上映，最終決定自掏腰包，拿出六位數港幣費用完成電影。

「金童」從2017年由導演陳維冠和張繼聰開始展開籌備，張繼聰為了扮演拳擊手，特別花了兩年時間將自己練成筋肉人，更邀請金獎演員曾志偉、朱栢康及韋羅莎等實力演員共同演出。張繼聰是近年香港最搶手男星之一，他由童星出身，長大後以歌手身分加入樂壇，但發展並不亮眼，直到加入TVB無線電視台演出多部高收視作品，戲路寬廣，可使壞更可搞笑，成為家喻戶曉的演員，並以電影「窄路微塵」入圍金馬及香港金像獎最佳男主角，演技實力也受到肯定。

張繼聰透露在拍攝電影「金童」時，劇組便已出現資金問題，進入後製期時，原本的投資公司宣告倒閉，讓電影無法完成上映，一拖便是六年時間，也成為香港影壇其中一部多年沒有上映的都市傳說！但張繼聰不想自己全心投入的作品不見天日，咬牙先拿出一筆資金讓電影成完後製，他笑說：「原以為要用到七位數字，那我可能會覺得很有壓力，老天幫忙，結算後發現只花了六位數字。真的是錢能解決的問題，就不是個問題了，所以「金童」台上台下都可以算是超級勵志的電影。」

問他家太太，也是香港歌壇天后謝安琪對於他自費完成電影有疑慮嗎？他表示太太比他更豪爽，「她很多年前就告訴我，她願意拿出七位數港幣的資金，幫助電影快快完成，比我還有投入感。」而張繼聰更卯足力氣宣傳，勤跑映後活動，讓電影票房衝破千萬港幣，小兵立大功。