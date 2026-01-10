我的頻道

澳洲社群媒體禁令上路滿月 青少年「數位排毒」初見成效？

地產華商詐騙案 紐約州高院判賠償20移民家庭逾420萬

首搭歐豪演諜戰劇 娜扎不當「大小姐」改當百樂門舞后

娛樂新聞組/即時報導
娜扎的旗袍造型散發濃濃復古氣質。(取材自微博)
大陸女星娜扎搭檔侯明昊主演的「玉茗茶骨」正在熱播，她在劇中飾演茶葉世家「大小姐」榮善寶，氣場全開獲好評。舊劇還沒收官，新劇「醒來」 報到了。這是娜扎首次搭檔歐豪主演的民國諜戰劇，不少網友關注兩人碰撞出的新鮮火花及劇中懸疑張力。

由趙寶剛、劉心剛執導，歐豪、娜扎、馮紹峰主演的「醒來」，改編自海飛同名小說，講述了抗日戰爭時期，敵我明暗交錯，一群地下工作者在危機環伺中「醒來」，奮起反抗、保家衛國的動人故事。

歐豪飾演的照相師「陳開來」被迫攜帶情報膠卷前往上海，途中與娜扎飾演的落難舞女「金寶」結盟，卷入日軍、特務及地下組織的多方勢力角逐。相機作為關鍵道具，既是謀生工具，也承載傳遞情報的使命。

娜扎表面是風情萬種的百樂門舞后，實則為軍統特工「財神」，雙面身分演繹刀尖起舞的生存博弈。不少網友盛讚她的旗袍造型與復古氣質高度契合，兼具「美艷與冷冽」的反差魅力。而預告中，她和歐豪歡喜冤家式的互動與生死相依的情感線，引發觀眾期待。

中國娛樂網報導，在新片推介會上，娜扎以劇中角色「金寶」的視角，分享了一段充滿力量的台詞，「別看我平時只會在舞池裡作戲，真到了這博命的時刻，我也沒想過要全身而退……若我的命能換回這天下的太平，這命丟得也值了」，這段發言點明劇集「個人命運與家國存亡的緊密相連」的核心。

馮紹峰

影版「尋秦記」獨缺這個大反派…江華：嫪毐已死重拍沒意義

