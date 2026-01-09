我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

佘詩曼「新聞女王2」4度封后 破羅嘉良TVB史上紀錄

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佘詩曼憑藉「新聞女王2」摘獲視后殊榮。(取材自微博)
佘詩曼憑藉「新聞女王2」摘獲視后殊榮。(取材自微博)

香港TVB「萬千星輝頒獎典禮2025」日前於澳門盛大舉行，由佘詩曼主演的港劇「新聞女王2」成為終極大贏家，一舉橫掃九項大獎，包括最佳劇集、最佳男女主角、最佳男女配角、最佳電視歌曲，以及大灣區最喜愛劇集與男女主角等重量級獎項。佘詩曼更第四度榮登視后寶座，再度締造TVB史上最多次封后的紀錄。

佘詩曼聽到自己獲獎的當下激動落淚，發表得獎感言時坦言：「上次獲獎感覺是自己拿的，但這次我感覺得獎的是Man姐，好像自己成為了這個角色」。隨後不忘鼓勵台下後輩，只要不放棄，都有可能創造歷史，展現十足的女王風範。

作為「新聞女王2」新加入的角色，黃宗澤也憑藉劇中與佘詩曼精采的對手戲，打破15次入圍未獲獎魔咒，首次成為TVB「雙料視帝」。他打趣說：「過去都演正義的角色，本次飾演反派就得獎，不曉得未來要不要繼續當反派。」

港劇「新聞女王2」講述同業之間為求新聞與真相，彼此角力、算計上位的殘酷現實。劇情不僅延續首季的強勢節奏，更深入描寫新聞背後的權力遊戲與人性抉擇，讓觀眾再次感受到「新聞即戰場」的緊張氛圍。由佘詩曼飾演的「Man 姐」文慧心離開傳統電視台、轉戰自媒體「公開平台」，劇情設計貼近當前媒體產業轉型的困境，也映照網路新媒體崛起的現況。

此前三次獲獎作品為：2006年「鳳凰四重奏」、2014年「使徒行者」、2023年「新聞女王」，她由此超越三屆視帝羅嘉良，成為TVB獲獎次數最多的演員。

澳門 灣區 香港

上一則

古天樂合體宣萱 宣傳新片聊逆齡之道 這點最重要

下一則

樂被貼「歐陽娜娜妹妹」標籤… 歐陽娣娣被讚「格局拉滿」

延伸閱讀

「新聞女王2」Man姐太強了 佘詩曼4封視后破紀錄

「新聞女王2」Man姐太強了 佘詩曼4封視后破紀錄
防意外、爭產 寧靜、徐靜蕾、關之琳…女星們未雨綢繆立遺囑

防意外、爭產 寧靜、徐靜蕾、關之琳…女星們未雨綢繆立遺囑
「賺錢這麼辛苦」佘詩曼爆已立遺囑 不想浪費畢生積蓄

「賺錢這麼辛苦」佘詩曼爆已立遺囑 不想浪費畢生積蓄
71歲趙雅芝穿皮衣打架子鼓 復出劇和劉松仁談黃昏戀

71歲趙雅芝穿皮衣打架子鼓 復出劇和劉松仁談黃昏戀

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形略顯消瘦。（取材自微博）

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

2026-01-03 20:15

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低