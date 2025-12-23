我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

聯邦法官裁定 10萬元H-1B簽證申請費不違法

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
名導程青松(右)被捲入于朦朧之死。（取材自微博）
名導程青松(右)被捲入于朦朧之死。（取材自微博）

中國男星于朦朧於9月11日傳出墜樓身亡，官方定調為「酒後意外墜樓、排除刑事案件嫌疑」，但由於案情細節未完全公開，仍引發外界諸多質疑與陰謀論討論，相關話題至今持續在社群平台延燒。

事件爆發後，有網友指出于朦朧生前曾出席一場飯局，中國知名導演程青松被點名疑似在場，隨即遭網友放大檢視。有人翻出程青松過往社群貼文，僅寫下「好吃」二字，遭部分網友過度解讀。對此，程青松曾發布聲明，嚴正否認與于朦朧事件有任何關聯，強調相關指控皆為不實揣測。

然而，近日再有網友於Threads發文，指稱疑似在台北萬華某間薑母鴨店目擊程青松，並詳細描述對方外型特徵，包括戴髮箍、橘紅色布丁頭、黑框眼鏡，與友人飲酒聊天，身高約170至175公分。貼文曝光後，引發大量網友討論，有人追問是否拍下照片佐證，也有人質疑辨識是否有誤，甚至指出程青松過去曾染金髮，外型未必吻合。

不過，相關說法目前僅止於網友個人描述，未有任何影像或官方證實，真實性仍有待進一步釐清。另一方面，于朦朧之死在網路上持續引發關注，截至目前，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」的連署行動，呼籲相關單位展開更全面、獨立且透明的調查，以釐清社會疑慮。

于朦朧 Threads

上一則

父親罹胰臟癌「生命只剩幾天」 麻衣淚流不停

下一則

雙男神「韓國製造」首播 玄彬飛機走道激戰帥翻 揭鄭雨盛陰暗面

延伸閱讀

蘇有朋摟范世錡照捲于朦朧命案 網怒：出賣靈魂

蘇有朋摟范世錡照捲于朦朧命案 網怒：出賣靈魂
于朦朧「爸爸」驚傳吐血住進ICU 本人親自回應了

于朦朧「爸爸」驚傳吐血住進ICU 本人親自回應了
于朦朧死因不單純 疑遭性侵、全口無牙、切右耳

于朦朧死因不單純 疑遭性侵、全口無牙、切右耳
于朦朧生前遭摑影片曝光 70萬人怒求查死因真相

于朦朧生前遭摑影片曝光 70萬人怒求查死因真相

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
李晨穿著粉紅滑雪裝被捕獲。(取材自微博)

范冰冰前男友驚爆斷崖式蒼老 李晨被捕獲「腫臉雙下巴見客」

2025-12-16 19:12
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50

超人氣

更多 >
年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍