于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

名導程青松(右)被捲入于朦朧之死。（取材自微博）

中國男星于朦朧 於9月11日傳出墜樓身亡，官方定調為「酒後意外墜樓、排除刑事案件嫌疑」，但由於案情細節未完全公開，仍引發外界諸多質疑與陰謀論討論，相關話題至今持續在社群平台延燒。

事件爆發後，有網友指出于朦朧生前曾出席一場飯局，中國知名導演程青松被點名疑似在場，隨即遭網友放大檢視。有人翻出程青松過往社群貼文，僅寫下「好吃」二字，遭部分網友過度解讀。對此，程青松曾發布聲明，嚴正否認與于朦朧事件有任何關聯，強調相關指控皆為不實揣測。

然而，近日再有網友於Threads 發文，指稱疑似在台北萬華某間薑母鴨店目擊程青松，並詳細描述對方外型特徵，包括戴髮箍、橘紅色布丁頭、黑框眼鏡，與友人飲酒聊天，身高約170至175公分。貼文曝光後，引發大量網友討論，有人追問是否拍下照片佐證，也有人質疑辨識是否有誤，甚至指出程青松過去曾染金髮，外型未必吻合。

不過，相關說法目前僅止於網友個人描述，未有任何影像或官方證實，真實性仍有待進一步釐清。另一方面，于朦朧之死在網路上持續引發關注，截至目前，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」的連署行動，呼籲相關單位展開更全面、獨立且透明的調查，以釐清社會疑慮。