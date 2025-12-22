陳妍希新戲翻紅 離婚陳曉原因再被挖出來

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
陳妍希（右）和陳曉於今年2月宣布離婚。（取材自微博）
台灣女星陳妍希搭檔「鮮肉」周柯宇，在「狙擊蝴蝶」中大談姐弟戀，沒想到口碑逆襲、熱度破表，讓她重回事業高峰；現實生活中，陳妍希和陳曉於今年2月宣布離婚，結束近10年婚姻生活，隨著她近日翻紅，離婚舊事也被網友重提，有媒體爆料，兩人離婚主因是性格衝突、情感疏離逐漸產生很多矛盾，才會漸行漸遠。

陳妍希、陳曉官宣離婚時強調「和平分手，共同育兒」，否認第三者介入，陳妍希工作室曾多次澄清謠言，呼籲停止惡意揣測。

據「八卦娛樂圈」節目爆料，陳妍希被形容為外向、重視儀式感與陪伴，曾透露婚後未收生日禮物，情感互動減少讓她感到被忽視；陳曉則性格內斂，偏好獨處，被指習慣冷處理矛盾，甚至拉黑聯繫方式迴避溝通。兩人對浪漫的期待差異明顯：陳妍希渴望日常互動，而陳曉被爆連約會都需女方主動爭取。

陳妍希婚後大幅減少工作，定居北京照顧孩子和陳曉家人，承擔主要育兒責任；陳曉則專注演藝事業，長期駐組拍戲，導致聚少離多。

陳妍希過去曾受訪表示，「婚姻中最怕無視」，被解讀長期遭受冷處理，加上陳曉我行我素，常常以沉默迴避，加劇關係破裂。

2024年陳妍希父親病逝，陳曉未出席葬禮且無公開悼念，被部分輿論視為「壓垮婚姻的最後一根稻草」。

