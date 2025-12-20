從「小籠包」進化「餃子大王」 陳妍希神回應網友笑翻

陳妍希在「狙擊蝴蝶」的演出畫面。（取材自微博）

女星陳妍希 早年在「神鵰俠侶」中的小龍女扮相被戲稱「小籠包」，近來新戲「狙擊蝴蝶」的側臉鏡頭，肉感的臉頰被暱稱為「餃子 大王」；陳妍希在微博回應側顏餃子大王之說，「姐姐緩緩發出三個問號」，「 心想這樣形容對嗎」，逗趣的回應衝上熱搜，網友回呼真的要被陳妍希這股軟萌勁兒戳中，「這麼可愛的姐姐，有趣的靈魂」。

陳妍希在熱門劇集「狙擊蝴蝶」大談姐弟戀，雖然有質疑「臉腫」、「該瘦臉」的聲音，但粉絲認為陳妍希的嬰兒肥傳遞「豐潤與鬆弛感」，粉絲還大玩創意玩梗「拜見餃子大王」、「一口一個」，甚至聯想到「蠟筆小新側顏」或「倉鼠」。

此外，陳妍希日前身穿淺色小香風外套配黑白格超短裙，出席兒子小星星的「親子派對」，她容光煥發與其他家長輕聲交談，派對結束後，母子二人在雪地邊走邊聊，被網友評價為「親子關係的理想狀態」。

至於「狙擊蝴蝶」迎來收官大結局，這部劇在播出前並沒有太高的熱度，但有評論員表示「沒想到姐弟戀竟然這麼精采」，而且全劇不容錯過的居然是分手戲。

文章指出，男主角周柯宇 和陳妍希此前從未合作過，兩人似乎都不是處於一個時代的人；陳妍希當年憑藉國民初戀沈佳宜走紅，而周柯宇是這兩年透過偶像選秀節目出圈的男明星，兩人似乎隔了一個時代，然而這部劇恰好彌補二人的遺憾，也終於等到彼此最好的階段。