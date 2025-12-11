我的頻道

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

「第一網紅」馮提莫消失一年 「死而復生」曝真相

記者陳穎／綜合報導
馮提莫有「中國第一網紅」之稱。（取材自微博）
「中國第一網紅」馮提莫因「學貓叫」走紅，成功跨足演藝領域，人氣一度攀上巔峰。然而，她在2023年7月無預警坦承罹患甲狀腺癌末期，震驚全網。歷經手術並於同年8月短暫復出後，她又再次從直播界消失近一年，期間屢被外界揣測各種原因，甚至被傳已經過世，直到10日，她終於在直播中親口說明真相。

馮提莫睽違一年重新開播，以團播形式回歸，並坦承自己之所以消失，是因為癌症不僅復發，甚至出現轉移。她透露，經過手術後身體狀況已逐步恢復，只需照醫囑維持規律作息、不熬夜、保持愉快心情即可，並安撫粉絲「真的不用太擔心」。她也坦言，比起因身體休養而待在家，她更喜歡回到直播間，做自己熱愛的工作。

此外，馮提莫也提到另一個停播原因，是與前東家的合約期滿後，她選擇自立門戶，成立自己的傳媒公司，希望憑藉10多年直播經驗扶植新一代直播人才，協助更多年輕人踏進這個行業。

針對外界盛傳她「身體快不行了」、「去結婚生子」等傳聞，馮提莫也在直播中笑著澄清全都不是真的，並表示自己目前狀態良好，會繼續努力工作與粉絲見面。

癌症

