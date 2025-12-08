迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

中國男星于朦朧 墜樓身亡事件延燒，網路近期又開始出現衍生傳聞，部分言論更牽扯其他藝人，引發爭議。近日有網友聲稱女星陳都靈「下落不明」，甚至有人質疑公開現身者「並非本人」，說法隨即在社群平台擴散；同時，新疆 女星迪麗熱巴 也被點名，網路甚至出現影音討論她「遭受壓力」等說法，但相關消息目前均未獲官方證實。

迪麗熱巴自2013年簽約嘉行傳媒出道，人氣高、作品眾多，包括「三生三世十里桃花」、「長歌行」等皆有亮眼表現。由於外傳她與公司合約於今年期滿，過去一度出現「感冒未癒40天」等訊息，也讓粉絲擔憂她的健康狀況。

近期一段迪麗熱巴身穿黑色服裝跳舞的影片引起網路討論，部分網友指出影片中人物「疑似不像本人」，提出臉部填充感明顯、下巴比例不同、鼻形略有差異、以及舞蹈動作不協調等理由，並以舊照比對試圖佐證。然而，也有粉絲反駁稱光線、妝容、角度都可能造成觀感落差，呼籲勿過度揣測。

目前迪麗熱巴方並未就相關流言回應，業界人士提醒，近期大量傳言多未經證實，網路輿論高度放大恐造成不必要疑慮，呼籲外界以官方公告為準。