48小時1.88億票房…「得閒謹制」破9項紀錄 肖戰有大銀幕代表作了

肖戰飾演的「莫得閒」有望成為大銀幕代表作。(取材自微博)

大陸頂流男星肖戰 主演的抗日題材電影「得閒謹制」，以「零預熱」空降上映，短短48小時狂攬1.88億（人民幣，下同）票房，打破賀歲檔戰爭片首映日票房紀錄、近5年賀歲檔戰爭片單日票房紀錄、國產戰爭片預售最快破億紀錄等9項中國影史紀錄。還有不少觀眾說，「肖戰有大銀幕代表作了」。

據燈塔專業版，「得閒謹制」上映首日票房已突破1億，用時近15小時，創下9月下旬以來中國國產電影首日最好成績，也成為近2個多月中，唯一一部單日破億的國產片。

揚子晚報報導，肖戰飾演的「莫得閒」，人設為有點神經質一樣的話嘮，所以台詞量很大。片中他是一名只想安穩度日的鉗工，戰火逼他成為守護者。據悉，為了演好角色，肖戰苦練鉗工技藝，不僅深入研究抗戰史料，還在造型上徹底褪去偶像光環，以粗布短衫、身上沾滿泥屑的工匠形象出現。

不少看過電影的觀眾發文表示，肖戰在「得閒謹制」中，有著「淬了毒的小碎嘴」，神經質一樣的絮叨，但又有工匠的執著，有頭腦、有血性，還挺適合肖戰的。還有人說，這部片讓肖戰的演技華麗轉身，「如果你覺得在『射雕』裡他的表現不如意，那請一定要給他一個機會，這一次他會讓你驚嘆」。

近日，在電影首映禮上，一位帶著妻兒觀影的父親分享觀後感時哽咽道，「肖戰演的莫得閒為救兒子不顧危險，我感同身受」，並強調「一家人整整齊齊就是最大的幸福」。台上的肖戰聽後情緒破防，被鏡頭捕捉到低頭強忍淚水、手指顫抖的畫面。