紐約市渡輪新航線12/8啟動 首次連接布碌崙-史島

紐約市租賃市場恐持續惡化 2026年租金將加速攀升

史無前例…肖戰新片17品牌狂包1400場 預售5天破億

娛樂新聞組／即時報導
肖戰主演的電影「得閒謹制」預售表現非凡。（取材自北京日報客戶端）
肖戰主演的電影「得閒謹制」預售表現非凡。（取材自北京日報客戶端）

由蘭曉龍編劇，孔笙執導，肖戰、周依然等主演的抗日題材電影「得閒謹制」6日在全中國公映，該片預售票房超1.2億元，成為近期繼「瘋狂動物城2」之後最熱門的電影。「得閒謹制」非凡的預售表現，也引發廣泛討論。這部影片在尚未正式上映之前，就憑藉17家品牌的協作，實現了1400場包場，票房在短短5天內突破1億元，在中國娛 樂圈史無前例。

綜合媒體報導，該片是孔笙、蘭曉龍和製片人侯鴻亮自「生死線」後的再度合作。蘭曉龍透露，劇本早在2015年就已經完成，就等合適的機會搬上大銀幕。談起創作思路，蘭曉龍稱，該片通過工匠莫得閒（肖戰飾）從逃亡者蛻變為反抗領袖的視角，採用從「南京淪陷」到「宜昌失守」再到「石牌勝利」三幕式敘事結構，講述了一群老百姓誓守家園拚死抗日的故事。

機械廠鉗工莫得閒拖家帶口隨逃難隊伍躲進山區，與被大部隊遺忘的防空炮長肖衍（彭昱暢飾）及手下的散兵游勇在「戈止鎮」落腳。然而莫得閒和妻子夏橙（周依然飾）、老太爺（楊新鳴飾）以及兒子莫等閒的桃源生活未能長久，一小隊日本侵略者的偵察兵意外到來，打破了鎮子的寧靜。全鎮百姓不忍不退，拚死守護家園，一場民間智慧對抗正規武裝的殊死較量轟然展開。

「得閒謹制」不僅僅是一部電影，更是當下文化與商業碰撞的縮影。品牌的參與意味著其不僅在經濟上投入，還在情感和文化上與影片產生了深度的關聯。這種包場的現象，展示了品牌如何通過與明星合作，借助高流量的影視作品來提升自身的市場影響力。

在這場聲勢浩大的聯動中，粉絲的熱情是不可忽視的推動力。從社交媒體的熱議到各大社區的討論，肖戰的粉絲們展現出了無與倫比的凝聚力。

他們通過雲包場等形式，為電影的宣傳注入了新的活力，讓「得閒謹制」在競爭激烈的市場中脫穎而出。

肖戰主演的電影「得閒謹制」預售表現非凡。（取材自北京日報客戶端）
肖戰主演的電影「得閒謹制」預售表現非凡。（取材自北京日報客戶端）

肖戰 日本

「80年代大俠」黃日華宣布退圈：留一些美好印象給觀眾

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
周潤發一頭白髮低頭啜泣默哀。(圖／翻攝自Mnet)

周潤發滿頭白髮現身MAMA 低頭啜泣用3種語言率全場默哀

2025-11-29 10:15

