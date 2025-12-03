暗諷辛芷蕾「扯頭髮」封后？ 郝蕾澄清但拒解釋

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
大陸女星辛芷蕾曾演出「如懿傳」的嘉貴妃大受歡迎，她9月間憑電影「日掛中天」勇奪下第82屆威尼斯影展最佳女演員獎。然而，就在全網慶賀之際，資深女星郝蕾卻在社群寫下，「威尼斯憑藉一個女演員扯頭髮，就可以得影后，這個影后還有含金量嗎？」一句充滿火藥味的評語，立刻在網路引爆熱議。近日，郝蕾出席活動，首度公開澄清朋友圈爭議，並稱對辛芷蕾的質疑是「巨大烏龍」。

郝蕾日前出席新加坡國際華語電影金獅大賞，她受訪時表示，「關於辛芷蕾這個問題是一個巨大的烏龍，而且在事發的當天我們兩個已經溝通的很好了。我說的壓根就不是她」，但後續並未說明實際指向對象，以「場合不適合」為由拒絕進一步解釋，此舉亦引發了新一輪的輿論。

有網友質疑，郝蕾承認朋友圈屬實卻否認針對辛芷蕾，但近十年無其他華人女演員獲威尼斯影后，且辛芷蕾角色與「扯頭髮」情節高度關聯，「若真非她，為何兩要素重疊？」、「就差指名道姓了，敢說不敢承認」、「那應該當天出來解釋一下，辛芷蕾都被罵慘了」。

郝蕾的回應讓她與辛芷蕾的名字再度被推上話題熱點，熱度不斷延燒。

其實，辛芷蕾先前曾發文回應，指出片中的扯頭髮場面，只是整部作品和角色表達的一小部分，「評價一個表演，就像評價一個人，看片段不如看全貌」，被網友讚態度大氣。

新加坡 威尼斯影展 華人

