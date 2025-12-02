劉青雲金獅大賞再封王 「1年狂掃5影帝」達成全滿貫

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
劉青雲今年獲得五座影帝肯定。(取材自微博)
第一屆新加坡國際華語電影金獅大賞正式揭曉，港星劉青雲以「爸爸」擊敗許冠文、張孝全，奪下最佳男主角，拿下今年度第五座影帝獎座，堪稱「影帝大滿貫」。宋佳則以「好東西」勇奪最佳女主角，最佳影片由「破·地獄」奪得，而最大贏家則是抱回五項大獎的「爸爸」。

首屆金獅大賞由甄子丹擔任評委會主席，李少紅、郝蕾、袁詠儀等資深影人組成評審團。劉青雲在翁子光執導的「爸爸」中飾演一位深陷親子矛盾的父親，以層次豐富的演技將角色的掙扎與溫情詮釋得入木三分，獲得評委一致肯定。由於本人未能到場，獎項由片中飾演兒子的蘇文濤代替領獎，場面溫馨。

劉青雲今年可謂豐收滿貫，這座影帝獎讓他完成年度「全滿貫式」表演肯定。他先後拿下第18屆亞洲電影大獎最佳男主角、第43屆香港電影金像獎最佳男主角（第4度獲獎，追平梁家輝紀錄）、第18屆亞太電影大獎最佳表演獎、第31屆香港電影評論學會大獎最佳男演員。

影后方面，「好東西」中的單親媽媽由宋佳精采詮釋，她才剛以同片拿下金雞獎影后，這回再度封后，讓全劇組相當振奮。宋佳同樣未能親臨典禮，由代領人致詞表示：「我們是一台戲，而不是一人戲，這分榮耀屬於整個團隊。」同片的鐘楚曦也獲得最佳女配角，讓「好東西」成為首部同時拿下影后與女配的華語作品；最佳男配角則由「破·地獄」的朱柏康奪得。

宋佳以「好東西」獲得新加坡金獅獎影后。(取材自微博)
