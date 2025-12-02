劉青雲金獅大賞再封王 「1年狂掃5影帝」達成全滿貫

劉青雲今年獲得五座影帝肯定。(取材自微博)

第一屆新加坡 國際華語電影金獅大賞正式揭曉，港星劉青雲以「爸爸」擊敗許冠文、張孝全，奪下最佳男主角，拿下今年度第五座影帝獎座，堪稱「影帝大滿貫」。宋佳則以「好東西」勇奪最佳女主角，最佳影片由「破·地獄」奪得，而最大贏家則是抱回五項大獎的「爸爸」。

首屆金獅大賞由甄子丹 擔任評委會主席，李少紅、郝蕾、袁詠儀等資深影人組成評審團。劉青雲在翁子光執導的「爸爸」中飾演一位深陷親子矛盾的父親，以層次豐富的演技將角色的掙扎與溫情詮釋得入木三分，獲得評委一致肯定。由於本人未能到場，獎項由片中飾演兒子的蘇文濤代替領獎，場面溫馨。

劉青雲今年可謂豐收滿貫，這座影帝獎讓他完成年度「全滿貫式」表演肯定。他先後拿下第18屆亞洲電影大獎最佳男主角、第43屆香港 電影金像獎最佳男主角（第4度獲獎，追平梁家輝紀錄）、第18屆亞太電影大獎最佳表演獎、第31屆香港電影評論學會大獎最佳男演員。