新劇搭霍建華火了…朱珠「面無表情擠開老公」登熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
朱珠和丈夫王昀佳育有一女，一家三口幸福和樂。(取材自微博)
朱珠和丈夫王昀佳育有一女，一家三口幸福和樂。(取材自微博)

改編自經典日劇「不能結婚的男人」的新劇「他為什麼依然單身」，開播以來話題不斷，除了霍建華飾演的毒舌直男俞瑜引起討論，朱珠扮演的大齡美女醫師顧葉嘉也吸引不少人目光。據悉，41歲的朱珠曾9年入選「全球百大最美臉孔」，是圈內公認的氣質美女。隨著新劇走紅，她的一舉一動成為關注焦點，近日她更因一個「面無表情把老公擠開」動作登上熱搜。

近日，在北京一場活動中，朱珠身穿貂皮大衣走向拍攝區時，為搶占最佳取景位置，她竟然以手臂輕推丈夫王昀佳，步伐颯爽、儀態挺拔，全程緊盯鏡頭，一點都沒分心。一氣呵成的動作被網友調侃「連貂毛都透著專業使命感」、「這氣場絕了」，還有人說朱珠，「水靈靈路過老公全世界」。

不過，朱珠的丈夫全程淡定，嘴角含笑，毫無慍色，並不忘側身讓路給妻子。

有網友推測，朱珠擠開丈夫是為避讓工作人員或給女兒留空間，但更多分析認為，這是夫妻間「最真實自然的狀態」。

據公開資料顯示，朱珠的丈夫王昀佳比她小兩歲，畢業於英國曼徹斯特大學，曾任清華大學美術學院教師，後來轉型為時尚產業創業者，創立男裝訂製品牌。兩人於2021年3月18日在北京舉辦婚禮，同年生下女兒王珠寶。

兩人的結合曾被網友調侃為「美女配普男」，但更多聲音認為兩人精神契合。

朱珠曾公開表示擇偶看重「耐看、有趣、能聊天」，而王昀佳溫和包容的性格和高情商的相處方式與之呼應。他曾多次被拍到單膝跪地陪女兒玩耍、為岳父親手製衣，並支持朱珠產後繼續演藝事業並攻讀商學院。網友封兩人為「霸氣妻子+騎士老公」組合，並看好他們「勢均力敵的愛情」。

朱珠(右)身為搶占最佳取景位置，竟然以手臂輕推丈夫(左)。(取材自微博)
朱珠(右)身為搶占最佳取景位置，竟然以手臂輕推丈夫(左)。(取材自微博)

