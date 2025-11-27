「尋秦記」拍6年終要上映 不露面的白百何突然變女三

電影「尋秦記」發布全新動態海報。（取材自微博）

開拍6年卻迄今沒上映的電影「尋秦記」終於有消息了。據媒體報導，由古天樂、林峰等人主演的「尋秦記」近日發布了全新動態海報，並開啟了短視頻平台宣傳帳號，預期檔期落在2025年12月到2026年1月之間的2025年賀歲檔。不過，在角色方面，全程沒有露面的白百何 突然變成了三番女主，有網友爆料這場「番位」爭議是為給投資方一個交代，讓這部延宕至今電影又起爭議。

據網易報導，網友從「尋秦記」發出兩張簡單的海報中，發現有公司撤資了，還引來了番位爭議，不少網友問：為啥三番女主是白百何？還是在劇版女主宣萱和郭羨妮都參演的情況下。

電影「尋秦記」是2001年播出的劇版「尋秦記」續集，講述古天樂飾演的項少龍歸隱田園20年後再次出山，與林峰飾演的徒弟秦王嬴政交鋒。從劇情簡介看，「尋秦記」保留了原劇內核，又根據演員年齡重塑了劇情，預告挺有TVB風風，但白百何這個番位調整讓不少人看不懂。

從預告看，古天樂和林峰變成了雙男主，宣萱和郭羨妮都是飾演的原版角色，白百何全程沒有露面，卻變成了三番女主，不管是從劇情還是宣傳角度看，都很不合理，有網友留言稱，這番位爭議讓他們不想去看電影了。

也有網友爆料，白百何的三番女主只是象徵意義，主要是給投資方一個交代，包括宣萱、郭羨妮在內的女主戲分都不多，提升白百何番位，是為了能使用原班人馬做出的妥協。

古天樂曾在接受採訪時提到電影「尋秦記」遲遲不上映的原因稱，一部電影投資方多了，回本壓力就更大，需要考慮的因素更多了，不是一個人或者一個公司說了算的。被解讀開拍6年仍無法上映的主要原因之一是涉及片子背後利益的博弈。

也是不知道「尋秦記」投資方怎麼想的，他們博弈來博弈去，愣是把一部片子拖了好幾年，掐指一算，電影「尋秦記」打著集齊原班人馬的旗號，2019年開拍，壓了整整6年時間才有了上映的消息，也是徹底錯過了好時候了。

除了番位爭議，「尋秦記」的票房前景也不被看好，有行業人士指出，近五六年間，大批流水線港片定時定量上映，再多的情懷也消耗殆盡，觀眾可能不會再盲目貢獻票房。

其實早在籌拍階段，電影「尋秦記」就因為人員變動引發過爭議，劇版「尋秦記」二番是男星江華，他明確拒絕參與「尋秦記」翻拍，理由是時隔20年找原班人馬翻拍經典很奇怪，演員都老了，還要重複出演同一個角色，不知這種翻拍法的意義為何。