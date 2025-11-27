郭宇欣演活現象級短劇 逆襲殺回長劇演女二

郭宇欣以女二身分殺回民國長劇「玉簟秋」。(取材自微博)

上線18天播放量破30億、連續21天霸榜的現象級短劇「盛夏芬德拉」，捧紅了男女主角劉蕭旭、郭宇欣，細膩劇情讓不少網友直呼「看完再也無法接受其他短劇」。其中，飾演倔強攝影師「白清枚」的郭宇欣，人氣飆漲，近日更以女二身分殺回民國長劇「玉簟秋」，完成短劇演員的逆襲。

「盛夏芬德拉」中，郭宇欣在劇中展現出的清新大氣、自然演技，讓人眼前一亮，演技甚至勝過許多長劇女主。她在劇中一場雨中哭戲，被讚「電影級表演」。還有觀眾評價，她演出了成年人愛情裡的清醒與掙扎，每個微表情都像在說自己的故事。

其實，郭宇欣是本科專業，畢業於中央戲劇學院的她，在校時就是校花級別，本以為出道後起碼演個女配，沒想到一腳踏入「龍套圈」，在「承歡記」、「長月燼明」、「一念關山」等劇中，當起小配角，沒有讓人留下深刻印象。直到走紅後，網友們才挖出她在這些劇中的鏡頭。

「盛夏芬德拉」爆火後，郭宇欣主演了央廣網「驚奇劇場」精品法治微短劇「荊棘花開」，近日更接演鞠覺亮導演、丞磊和徐若晗主演的民國傳奇情感劇「玉簟秋」。