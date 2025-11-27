71歲趙雅芝穿皮衣打架子鼓 復出劇和劉松仁談黃昏戀

71歲趙雅芝出席派對打鼓，活力十足。（取材自微博）

由劉松仁、趙雅芝、張智霖、佘詩曼主演的港劇「西關大少」以民初為背景，玉女掌門人趙雅芝搭檔螢幕情侶劉松仁上演動人的黃昏之戀，也是她當時暌違18年的重磅復出之作。今年剛過71歲大壽的趙雅芝堪稱凍齡女神，近期舉辦出道50周年紀念派對，不僅演唱多首情歌，還穿上皮衣打起架子鼓，相當有活力，途中曾在「西關大少」飾演繼子的張智霖驚喜現身送吻，掀起全場最高潮。

「西關大少」以格差戀為題材，劇中張智霖飾演囂張跋扈的富家少爺，與佘詩曼飾演的夜香妹之間所展開的「歡喜冤家」情節，成為全劇最吸睛的看點之一。兩人起初水火不容，卻也在你來我往間悄悄萌生情愫。此外，「西關大少」也是張智霖與趙雅芝的首次合作，他透露從前就是趙雅芝的粉絲，能夠扮演「母子檔」簡直美夢成真，而「追星成功」的緣分也綿延至今，今年趙雅芝舉辦出道50周年紀念派對，張智霖特別推開工作驚喜現身，兩人相擁展現多年好交情，也讓觀眾直呼回憶殺。

「西關大少」當年收視屢創佳績，最高更突破40點，成為許多觀眾心中港劇經典。時隔20年演員之間仍保持好感情，張智霖與佘詩曼多次合作，並在「萬千星輝頒獎典禮2023」同台亮相再度掀話題。