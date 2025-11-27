我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

71歲趙雅芝穿皮衣打架子鼓 復出劇和劉松仁談黃昏戀

記者陳慧貞／綜合報導
71歲趙雅芝出席派對打鼓，活力十足。（取材自微博）
71歲趙雅芝出席派對打鼓，活力十足。（取材自微博）

由劉松仁、趙雅芝、張智霖、佘詩曼主演的港劇「西關大少」以民初為背景，玉女掌門人趙雅芝搭檔螢幕情侶劉松仁上演動人的黃昏之戀，也是她當時暌違18年的重磅復出之作。今年剛過71歲大壽的趙雅芝堪稱凍齡女神，近期舉辦出道50周年紀念派對，不僅演唱多首情歌，還穿上皮衣打起架子鼓，相當有活力，途中曾在「西關大少」飾演繼子的張智霖驚喜現身送吻，掀起全場最高潮。

「西關大少」以格差戀為題材，劇中張智霖飾演囂張跋扈的富家少爺，與佘詩曼飾演的夜香妹之間所展開的「歡喜冤家」情節，成為全劇最吸睛的看點之一。兩人起初水火不容，卻也在你來我往間悄悄萌生情愫。此外，「西關大少」也是張智霖與趙雅芝的首次合作，他透露從前就是趙雅芝的粉絲，能夠扮演「母子檔」簡直美夢成真，而「追星成功」的緣分也綿延至今，今年趙雅芝舉辦出道50周年紀念派對，張智霖特別推開工作驚喜現身，兩人相擁展現多年好交情，也讓觀眾直呼回憶殺。

「西關大少」當年收視屢創佳績，最高更突破40點，成為許多觀眾心中港劇經典。時隔20年演員之間仍保持好感情，張智霖與佘詩曼多次合作，並在「萬千星輝頒獎典禮2023」同台亮相再度掀話題。

71歲趙雅芝出席派對打鼓，活力十足。圖／摘自微博
71歲趙雅芝出席派對打鼓，活力十足。圖／摘自微博
張智霖(右)、佘詩曼在「西關大少」扮演歡喜冤家。（圖／年代提供）
張智霖(右)、佘詩曼在「西關大少」扮演歡喜冤家。（圖／年代提供）
劉松仁(右)、趙雅芝在「西關大少」中上演純情黃昏之戀。（圖／年代提供）
劉松仁(右)、趙雅芝在「西關大少」中上演純情黃昏之戀。（圖／年代提供）
劉松仁、趙雅芝、張智霖、佘詩曼主演經典港劇「西關大少」。（圖／年代提供）
劉松仁、趙雅芝、張智霖、佘詩曼主演經典港劇「西關大少」。（圖／年代提供）

上一則

屈中恆20年前吸毒事件遭陸抵制 妻揭工作窘況

下一則

羅志祥遭瘋傳當爸 經紀人公開親子鑑定澄清：只是乾爹

延伸閱讀

剛送完乾爹許紹雄…佘詩曼為親媽慶生：妳好重要

剛送完乾爹許紹雄…佘詩曼為親媽慶生：妳好重要
趙雅芝露香肩慶生 肌膚光滑網讚「71歲像31歲」

趙雅芝露香肩慶生 肌膚光滑網讚「71歲像31歲」
趙雅芝絕美臉蛋配香肩 「71歲像31歲」最狂逆齡

趙雅芝絕美臉蛋配香肩 「71歲像31歲」最狂逆齡
戲說從頭／「新聞女王」佘詩曼空拍 自開機門嚇死劇組

戲說從頭／「新聞女王」佘詩曼空拍 自開機門嚇死劇組

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08
43歲胡歌跑路演生圖流出，被指斷崖式衰老。（取材自網易號「萌神木木」）

43歲胡歌生圖流出 網驚：斷崖式衰老 肚腩都浮現了

2025-11-21 01:24

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位