范冰冰金馬封后 中網靜悄悄 500字吐心聲：關關難過關關過

記者陳穎／即時報導
范冰冰奪下金馬影后，在中國網路卻毫無相關消息。(取材自微博)
第62屆金馬獎22日舉行，「地母」女主角范冰冰奪下影后，由導演張吉安代為上台領獎並與她電話連線。不過這場她重返影壇的高光時刻，卻在中國微博出現「被消失」，相關討論被壓制、主流媒體無報導、熱搜無任何詞條，就連范冰冰本人在頒獎後發的貼文也悄然被刪，引發外界議論。

范冰冰自2018年因「逃稅風波」遭中國封殺，而金馬獎也在同年被中國全面抵制，如今她以馬來西亞華語片「地母」奪影后，象徵強勢回歸，但中國網路卻以「安靜」回應，形成強烈對比。

沉默一天後，范冰冰23日深夜轉往Threads發聲，她寫下：「謹以此篇，獻給親愛的你們」，並以馬來文向粉絲告白：「Saya sayang kamu semua banyak-banyak（我非常愛你們）」。她一次上傳14張照片，其中最後一張是以截圖呈現的500多字心聲，透露內心情緒。

范冰冰在文中回憶拍攝期間的點滴，稱導演張吉安「溫和、不急躁、總能在關鍵時刻點亮靈感」，並讚他對電影的赤誠與深厚知識讓她「無比信任」。她也特別感謝在拍攝條件艱苦下仍保持笑容的馬來西亞劇組，「是你們創造了這部電影的奇蹟，讓華語電影人的執著被世界看見」。

她透露，「地母」團隊讓她感到前所未有的溫暖，「真想就這樣一直跟大家一起走下去」。最後，她以一句話總結情緒：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空的彩虹，是我心中最美的風景。」

