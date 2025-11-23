我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

何家勁注重養生謝絕熬夜玩樂 「若有好劇本願復出」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
何家勁透露自己的養生之道，除服用健康產品，也靠運動配合。（取材自微博）
何家勁透露自己的養生之道，除服用健康產品，也靠運動配合。（取材自微博）

男星何家勁近日以樂齡動力區大使身分，出席「香港戶外用品及運動博覽2025開幕典禮暨亞洲室內運動節啟動禮」，他在活動上透露自己的養生之道，除服用健康產品，也靠慢跑等運動去配合，另一個重要關鍵是維持正常、定時作息，現在有朋友夜晚叫他出去玩樂，他都一一謝絕，因為熬夜太傷身。他並透露，若有好劇本，不排除再復出拍戲。

據文匯報報導，何家勁表示，他在惠州經營勁家莊健康食品生意已15年，之前是在拍戲期間想轉行，覺得健康人人都重視，就和夥伴一起經營健康食品，一做就是十幾年。

何家勁表示，這次他是專程回香港出席活動，並推介其健康食品，希望可以讓大家保持年輕和開心。不過他強調，服用健康產品，也得靠運動去配合，他就經常去慢跑，也不會做太劇烈運動。他說，年齡不斷增長，健康會一路失去，他要的不是長生不老，而是希望健康到老。

何家勁並稱，他現在生活作息定時，每朝6時起床，10時就寢，「以前拍戲熬夜實在太傷身，所以現在朋友夜晚叫我去玩，都一一謝絕」。

至於未來是否考慮拍戲，何家勁說，影迷有記掛他，但不會強求他復出拍戲，因為他的影迷大部分都已四、五十歲，心態很理智，能夠見到他已很開心。他現正專心於生意之上，希望真正上軌道才去考慮其他方面。但也不排除如果有好劇本，會復出過過戲癮。

何家勁（右二）在展場上。（取材自微博）
何家勁（右二）在展場上。（取材自微博）

香港

上一則

金馬星光紅毯／桂綸鎂優雅性感 劉若英10克拉鑽戒壓場

下一則

金馬新演員、新導演／馬士媛找到熱情 韓裔CHOI給移民寫情書

延伸閱讀

何家勁重養生謝絕熬夜玩樂 如遇好劇本不排除復出

何家勁重養生謝絕熬夜玩樂 如遇好劇本不排除復出
77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身
壞女巫2新加坡首映 澳洲網紅強摟亞莉安娜被判囚9天

壞女巫2新加坡首映 澳洲網紅強摟亞莉安娜被判囚9天
迪士尼「海洋奇緣」真人版來了 巨石強森再飾半神人毛伊

迪士尼「海洋奇緣」真人版來了 巨石強森再飾半神人毛伊

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海